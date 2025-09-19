Lange galt der Anlagestil Growth als das Maß aller Dinge, nun setzen viele Anleger wieder auf Value-Aktien. Wir zeigen die besten europäischen Value-Fonds über fünf Jahre.

Nach einer langen und deutlichen Outperformance-Phase des Anlagestils „Growth“, die mehr als 20 Jahre andauerte, könnte nun wieder die Zeit für „Value“ anbrechen. Aber nicht nur dann, wenn das Kapitalmarktumfeld und die Aussichten eher für den Value-Stil sprechen, ist der Ansatz erfolgreich. Auch in Zeiten, in denen das Umfeld eher für Growth-Fonds spricht, kann Value attraktive Renditen liefern.

Was bedeutet Value?

Allgemein gesprochen kann man festhalten, dass der Value-Anlagestil sich dadurch auszeichnet, dass Investoren nach unterbewerteten Wertpapieren suchen, also nach Unternehmen, deren Marktpreis im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Wert niedrig ist.

Das Ziel ist es, Aktien oder Anleihen zu kaufen, die vom Markt unterschätzt werden, in der Hoffnung, dass der Markt den wahren Wert des Unternehmens später erkennt und der Kurs sich dem eigentlichen Unternehmenswert annähert. Oftmals findet man Value-Ansätze auch bei sogenannten Contrarian-Strategien.

Warum Value?

Es gibt einige Argumente, die für den Anlagestil Value sprechen. Zuallererst natürlich die tiefere Bewertung: Denn Value-Titel sind oft deutlich günstiger bewertet als der Gesamtmarkt, gemessen an Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Preis-Buchwert (KBV) oder Kurs-Umsatz-Verhältnis.

Das bietet einen gewissen Puffer gegen Kursrückschläge. Zudem gab es in der Historie immer wieder Phasen, in denen Value eine bessere Rendite als Growth erzielte, besonders nach Marktübertreibungen.

Was spricht jetzt für Value?

Value-Unternehmen zeichnen sich häufig durch stabile Umsätze, verlässliche Cashflows und robuste Bilanzkennzahlen aus. Diese Fundamentaldaten wirken besonders in unsicheren oder volatilen Phasen stabilisierend und können auf lange Sicht zu einer konsistenten Rendite beitragen.

Im Vergleich zu vielen Wachstumsaktien fokussieren sich Value-Titel stärker auf gegenwärtige Erträge statt auf extreme zukünftige Umsatzprognosen. Das verringert das Risiko von Enttäuschungen durch zu hohe Erwartungshaltungen.

In wirtschaftlichen Abschwüngen schneiden Value-Portfolios tendenziell besser ab, weil erfolgreiche Unternehmen oft weniger auf spektakuläres Wachstum, sondern auf stabile Margen und Cashflows bauen. Das führt zu einem besseren Risiko-Rendite-Profil.

Der Value-Stil hat nach jahrelanger Growth-Dominanz bereits vor einiger Zeit begonnen, Fahrt aufzunehmen. Wir befinden uns nun inmitten einer Aufholbewegung. Ob diese nachhaltig sein wird oder am Ende die Growth-Titel doch wieder das Rennen machen, steht in den Sternen. Wer den Timing-Gedanken beiseite legt, mischt einfach beide Anlagestile im Portfolio, um so in fast jeder Marktphase attraktive Renditen erzielen zu können.

Die besten Value-Fonds: So haben wir ausgewertet

Hat man sich für den Anlagestil Value entschieden, stellt sich noch die Frage, mit welcher Region man dies abbilden möchte. Viele Experten favorisieren Europa mit Blick auf die Bewertungen. Deshalb schauen wir uns in unserer Value-Serie zunächst die Aktienfonds an, die in europäische Value-Titel investieren und in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben. Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Europa Value“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Die zehn besten europäischen Value-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.