Lange galt der Anlagestil Growth als das Maß aller Dinge, nun setzen viele Anleger wieder auf Value-Aktien. Wir zeigen die besten globalen Value-Fonds über fünf Jahre.

In den ersten beiden Teilen unserer Value-Reihe haben wir die Chancen für Value in den USA sowie in Europa beleuchtet. Wir haben uns angeschaut, welche Argumente für die jeweilige Region sprechen und die besten Fonds des Segments vorgestellt.

Den ersten Teil unserer Value-Serie – die besten Europa-Fonds – finden Sie hier.

Den zweiten Teil unserer Value-Serie – die besten US-Fonds – finden Sie hier.

Value-Investing zeigt sich in Europa und den USA auf teilweise unterschiedliche Weise. In Europa sprechen vor allem die traditionell günstigeren Bewertungen, die hohe Dividendenrendite vieler Unternehmen sowie die Dominanz zyklischer Branchen wie Industrie, Finanzen oder Energie für Value-Titel. Zudem profitieren europäische Firmen von einer stärkeren Fokussierung auf Nachhaltigkeit und der geografischen Nähe zu wichtigen Absatzmärkten.

In den USA ist der Value-Ansatz historisch eng mit bekannten Investoren verbunden und bietet Zugang zu einem sehr liquiden Markt mit breiter Branchendiversität. Besonders interessant ist dort die Möglichkeit, in große, etablierte Unternehmen mit stabilen Cashflows zu investieren, die trotz Marktschwankungen verlässlich agieren.

USA oder Europa? Beides!

Während Europa also durch günstige Einstiegsbewertungen und Dividenden überzeugt, bietet der US-Markt eine größere Auswahl an marktführenden Value-Unternehmen und langfristig attraktive Renditechancen.

Wer sich nicht entscheiden kann oder will, hat die Möglichkeit, in globale Value-Aktienfonds zu investieren. Diese Strategien bieten Anlegern – je nach Ausrichtung – breit über Regionen und Branchen gestreute Portfolios.

Die besten Value-Fonds: So haben wir ausgewertet

Für den dritten Teil unserer Value-Serie haben wir uns angeschaut, welche global investierenden Value-Aktienfonds in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben. Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Global Value“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Die zehn besten globalen Value-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.