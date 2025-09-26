Die besten US-Fonds für Value-Aktien
- Value-Fonds: Das spricht für US-Aktien Seite 1
- Bergos US Equities Seite 2
- Harris Associates U.S. Value Equity Seite 3
- BNP Paribas Sustainable US Value Multi-Factor Equity Seite 4
- FTGF Clearbridge US Value Seite 5
- Robeco BP US Large Cap Equities Seite 6
- S4A US Long Seite 7
- Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Seite 8
- HSBC GIF Economic Scale US Equity Seite 9
- Invesco US Value Equity Seite 10
- Amundi S&P 500 Buyback ETF Seite 11
Im ersten Teil unserer Value-Reihe haben wir uns Aktienfonds aus Europa gewidmet, da diese Region oftmals als günstig bewertet angesehen wird und daher auch viele Value-Fondsmanager anzieht. Wie ist es um die USA bestellt?
Die Vereinigten Staaten stellen nach wie vor den weltweit bedeutendsten Aktienmarkt dar – sowohl in Bezug auf Größe, Liquidität als auch Innovationskraft. Daher spricht für Anleger sehr vieles dafür, US-Aktien als Bestandteil des Portfolios zu halten. Als besonders interessant erscheint derzeit der Value-Bereich, also Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, stabilen Cashflows und attraktiver Bewertung.
Anleger haben in den USA große Auswahl
Ein zentrales Argument für US-Aktien ist die Tiefe und Breite des US-Marktes. Anleger finden dort Zugang zu sämtlichen Sektoren, von traditionellen Industrie- und Finanzwerten bis hin zu Technologie und Gesundheit. Der hohe Anteil an global tätigen Konzernen macht den US-Markt zugleich zu einem Stellvertreter für die Weltwirtschaft. Hinzu kommen die hohe Transparenz, strenge Regulierung und ein vergleichsweise aktionärsfreundliches Umfeld.
Value-Aktien bieten gerade in einem Umfeld steigender Inflationsraten überzeugende Vorteile. Während Wachstumswerte in solchen Phasen typischerweise unter Druck geraten, profitieren Value-Titel oft von soliden Bilanzen, attraktiven Dividendenrenditen und einer robusten Ertragslage. Historisch betrachtet erzielen Value-Aktien in längeren Phasen überdurchschnittliche Renditen, insbesondere wenn die Marktteilnehmer von einer Phase überhöhter Wachstumsbewertungen in ein realistischeres Umfeld zurückschwenken.
Ein weiterer Punkt ist die zyklische Komponente: Viele Value-Sektoren wie Energie, Finanzen oder Industrie gewinnen in Zeiten wirtschaftlicher Stabilisierung oder moderaten Wachstums. Gerade US-Banken und Versicherungen profitieren zudem von höheren Zinsen, während Energie- und Rohstoffwerte eine gewisse Absicherung gegen Inflation darstellen.
US-Markt besticht durch hohe Innovationskraft
Schließlich bleibt der US-Markt durch seine Innovationskraft attraktiv, und Value-Investments erlauben es, von dieser Stärke zu profitieren, ohne sich ausschließlich auf hoch bewertete Wachstumsstories zu verlassen. Für langfristig orientierte Anleger bieten US-Value-Aktien damit eine Kombination aus Stabilität, Substanz und Ertragspotenzial – ein solides Gegengewicht in einem von Unsicherheiten geprägten globalen Umfeld. Value-Aktien wirken seit geraumer Zeit günstiger als Growth, das Bewertungsgefälle ist teilweise recht groß.
Im zweiten Teil unserer Value-Serie schauen wir uns an, welche Aktienfonds, die in US-Value-Titel investieren, in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben. Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Europa Value“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.
Den ersten Teil unserer Value-Serie – die besten Europa-Fonds – finden Sie hier.
Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.
Die zehn besten US-amerikanischen Value-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.