Lange galt der Anlagestil Growth als das Maß aller Dinge, nun setzen viele Anleger wieder auf Value-Aktien. Wir zeigen die besten Value-Fonds mit US-Fokus über fünf Jahre.

Besonders am US-Aktienmarkt lag der Fokus lange auf Growth – folgt jetzt das Value-Comeback?

Im ersten Teil unserer Value-Reihe haben wir uns Aktienfonds aus Europa gewidmet, da diese Region oftmals als günstig bewertet angesehen wird und daher auch viele Value-Fondsmanager anzieht. Wie ist es um die USA bestellt?

Die Vereinigten Staaten stellen nach wie vor den weltweit bedeutendsten Aktienmarkt dar – sowohl in Bezug auf Größe, Liquidität als auch Innovationskraft. Daher spricht für Anleger sehr vieles dafür, US-Aktien als Bestandteil des Portfolios zu halten. Als besonders interessant erscheint derzeit der Value-Bereich, also Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, stabilen Cashflows und attraktiver Bewertung.

Anleger haben in den USA große Auswahl

Ein zentrales Argument für US-Aktien ist die Tiefe und Breite des US-Marktes. Anleger finden dort Zugang zu sämtlichen Sektoren, von traditionellen Industrie- und Finanzwerten bis hin zu Technologie und Gesundheit. Der hohe Anteil an global tätigen Konzernen macht den US-Markt zugleich zu einem Stellvertreter für die Weltwirtschaft. Hinzu kommen die hohe Transparenz, strenge Regulierung und ein vergleichsweise aktionärsfreundliches Umfeld.

Value-Aktien bieten gerade in einem Umfeld steigender Inflationsraten überzeugende Vorteile. Während Wachstumswerte in solchen Phasen typischerweise unter Druck geraten, profitieren Value-Titel oft von soliden Bilanzen, attraktiven Dividendenrenditen und einer robusten Ertragslage. Historisch betrachtet erzielen Value-Aktien in längeren Phasen überdurchschnittliche Renditen, insbesondere wenn die Marktteilnehmer von einer Phase überhöhter Wachstumsbewertungen in ein realistischeres Umfeld zurückschwenken.

Ein weiterer Punkt ist die zyklische Komponente: Viele Value-Sektoren wie Energie, Finanzen oder Industrie gewinnen in Zeiten wirtschaftlicher Stabilisierung oder moderaten Wachstums. Gerade US-Banken und Versicherungen profitieren zudem von höheren Zinsen, während Energie- und Rohstoffwerte eine gewisse Absicherung gegen Inflation darstellen.

US-Markt besticht durch hohe Innovationskraft

Schließlich bleibt der US-Markt durch seine Innovationskraft attraktiv, und Value-Investments erlauben es, von dieser Stärke zu profitieren, ohne sich ausschließlich auf hoch bewertete Wachstumsstories zu verlassen. Für langfristig orientierte Anleger bieten US-Value-Aktien damit eine Kombination aus Stabilität, Substanz und Ertragspotenzial – ein solides Gegengewicht in einem von Unsicherheiten geprägten globalen Umfeld. Value-Aktien wirken seit geraumer Zeit günstiger als Growth, das Bewertungsgefälle ist teilweise recht groß.

Im zweiten Teil unserer Value-Serie schauen wir uns an, welche Aktienfonds, die in US-Value-Titel investieren, in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben. Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Europa Value“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.

Den ersten Teil unserer Value-Serie – die besten Europa-Fonds – finden Sie hier.

Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Die zehn besten US-amerikanischen Value-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.