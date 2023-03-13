Gewerbeversicherungen Die besten Versicherungsmakler für deutsche Mittelständler

Die knapp 6,1 Millionen Betriebe und Selbstständigen im deutschen Mittelstand stellen für Versicherungsvermittler eine attraktive Zielgruppe dar. Welche Maklerhäuser für den Wettbewerb um Gewerbekunden hierzulande besonders gut positioniert sind, zeigt eine aktuelle Umfrage.

Der Mittelstand gilt als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Die besten Gewerbe-Versicherungsmakler für Mittelständler sind Martens & Prahl, Dr. Hörtkorn Versicherungsmakler und MRH Trowe, zeigt eine ServiceValue-Umfrage.

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Hohe Inflationsraten und teure Energiepreise, gestörte Lieferketten und zunehmende Digitalisierung: Deutschlands Mittelständler stehen auch im neuen Jahr vor vielen alten Herausforderungen. Daher bleibt es für sie wichtig, dass sie sich auf ihre Geschäftspartner verlassen können. Welche Dienstleister sie besonders zufriedenstellen, hat die Rating-Agentur Servicevalue jetzt wieder in Kooperation mit der Wirtschaftswoche untersucht.

Zufriedenheit von Gewerbekunden abgefragt

Für ihre Studie „Beste Mittelstandsdienstleister 2023“ haben die Analysten insgesamt mehr als 36.000 Kundenurteile zu 541 Unternehmen aus 42 Branchen eingeholt. Bewertet haben sie neben der allgemeinen Kundenzufriedenheit sieben weitere Leistungsmerkmale: Qualität von Produkten und Leistungen, Beratungsleistung, Betreuungsleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Servicequalität, Information, Kompetenz der Mitarbeiter.

Berechnungsmodell des Gesamt-Index für die Studie „Beste Mittelstandsdienstleister 2023“ >>Vergrößern! © ServiceValue GmbH

Beide Teilnoten ergeben den Gesamt-Index. Das Unternehmen mit der höchsten Punktzahl in seiner jeweiligen Branche erhält die Auszeichnung „Nr. 1“. Alle Firmen mit einer Kennzahl über dem Mittelwert ihrer Vergleichsgruppe, werden als „Top-platziert“ ausgezeichnet. Unter den deutschen Versicherungsmaklern sind dies aktuell die Anbieter Martens & Prahl, Dr. Hörtkorn, MRH Trowe, Aon, Funk, Artus, RVM, Gossler, Gobert & Wolters und Schunck.

Befragt wurden für das Ranking von Dezember 2022 bis Januar 2023 Entscheider, Einkäufer und Nutzer in Unternehmen. „Mittelständler sind im Kontakt zu Dienstleistern auf deren Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit angewiesen“, sagt Servicevalue-Geschäftsführer Claus Dethloff. „Die Folgen guter oder schlechter Qualität sind im wirtschaftlichen Zusammenhang oftmals weitreichend, denn die Dienstleister haben Einfluss auf den unternehmerischen Erfolg ihrer Kunden.“

Bei der Frage nach den besten Anbietern von Versicherungen für den Mittelstand führt die SV Sparkassenversicherung das Ranking an. Top platziert sind außerdem die Anbieter LVM, Allianz, Provinzial, R+V, Württembergische, Münchener Verein, Generali, HDI, Zurich, Die Haftpflichtkasse, Axa und VHV Versicherungen. Auch hier ging es um die allgemeine Kundenzufriedenheit und die sieben konkreten Leistungsmerkmale (siehe oben).