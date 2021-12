Die Bilder vom Fondskongress 2013, Teil 2

Früherer hessische Ministerpräsident Roland Koch, DWS-Chefstratege Asoka Wöhrmann, Flossbach-von-Storch-Aushängeschild Philipp Vorndran, Zukunftsforscher Matthias Horx – an bekannten Namen bestand auch am Nachmittag des ersten Tages keinen Mangel. Über welche Themen die Finanzprominenz sprach, wie die Vorträge beim Publikum ankamen und was sich die Gesellschaften einfallen ließen, um auf ihre Stände und Produkte aufmerksam zu machen, sehen Sie im zweiten Teil unserer Bildstrecke.