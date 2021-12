Hendrik Leber im Interview „Die Biontech-Aktie passt gut in mein Value-Konzept“

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

DAS INVESTMENT: Value nach klassischen Kriterien hat seit der Finanzkrise eine ziemliche Durststrecke. Ist das Konzept tot? Hendrik Leber: Das vielleicht nicht. Der Grundgedanke des Value-Anlegens wird immer funktionieren, da habe ich keine Zweifel. Aber? Leber: Die Rezepte aus dem 20. Jahrhundert greifen einfach nicht mehr. Als Benjamin Graham seine Bücher schrieb, beschäftigten sich die meisten Unternehmen mit Dingen zum Anfassen, Stahl, Baustoffe, Autos und so weiter. Die Welt war durch physische Anlagevermögen geprägt. Sie bauen eine Fabrik, stellen Stahl her, bauen eine zweite Fabrik und stellen doppelt so viel Stahl her. Das waren die Zusammenhänge, die für Investition, Geld und Rendite zählten. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis stammt ganz klar aus dieser Zeit.

Leber: Die Rezepte aus dem 20. Jahrhundert greifen einfach nicht mehr. Als Benjamin Graham seine Bücher schrieb, beschäftigten sich die meisten Unternehmen mit Dingen zum Anfassen, Stahl, Baustoffe, Autos und so weiter. Die Welt war durch physische Anlagevermögen geprägt. Sie bauen eine Fabrik, stellen Stahl her, bauen eine zweite Fabrik und stellen doppelt so viel Stahl her. Das waren die Zusammenhänge, die für Investition, Geld und Rendite zählten. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis stammt ganz klar aus dieser Zeit.

Und heute?