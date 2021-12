Die BU-Frage des Monats: Wie dokumentiert man sein BU-Geschäft?

Nach erfolgreicher Datenerhebung sollte jetzt der individuelle Analyseprozess aus-gerichtet an den Wünschen und Bedürfnissen des Mandanten erfolgen. Hier bietet es sich an, einen BU-Fragenkatalog zu verwenden, der anschliessend mit den Inhalten der geeigneten Berufsunfähigkeitsversicherer abgeglichen und dokumentiert wird.Ist der passende Berufsunfähigkeitsversicherer erst einmal gefunden, geht es jetzt in der Originalsoftware des Versicherers in die verbindliche Berufsgruppeneinstufung – es gibt bis zu 33.000 Berufe in den einzelnen Angebotsprogrammen – und die individuelle Kalkulation der einzelnen Tarifbausteine. Erst jetzt ist der Preis ermittelt.Wer solch einen inhaltlichen BU-Beratungs-Prozess gern einmal anhand eines Live-Beispiels nachvollziehen möchte, ist herzlich eingeladen zum nächsten BU-Webinar mit Holger Timmermann am 20. Oktober 2010 von 9.30 bis 10.15 h. Zur Onlineanmeldung geht’s hier