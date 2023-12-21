Der weltberühmte US-Onlinehändler hat sie etabliert: die Produktempfehlungen. „Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch…“, heißt es. Und es funktioniert. Viele Empfehlungen treffen den Geschmack der Konsumenten, und so wandern nach dem Kochmesser-Set auch noch ein Schneidebrett und ein Messerschärfer in den Warenkorb. 