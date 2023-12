Der weltberühmte US-Onlinehändler hat sie etabliert: die Produktempfehlungen. „Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch…“, heißt es. Und es funktioniert. Viele Empfehlungen treffen den Geschmack der Konsumenten, und so wandern nach dem Kochmesser-Set auch noch ein Schneidebrett und ein Messerschärfer in den Warenkorb.

Funktioniert das auch bei der Finanzvermittlung? Kaufen Kunden, die Tech-Fonds halten, auch weitere Spezialitäten- oder Technologiefonds? Gibt es Clusterbildungen in den Portfolios, die zu unschönen Klumpenrisiken führen? Oder sind die Depots alle hervorragend ausbalanciert und so gut diversifiziert, dass uns der dieses Jahr verstorbene Nobelpreisträger und Vorreiter der Portfoliotheorie, Harry Markowitz, ein Lächeln aus dem Jenseits schenken würde?

Depot-Check - eine spannende Analyse

DAS INVESTMENT wollte es genauer wissen und hat im Rahmen des Projektes „Fondsatlas“ die Experten des Maklerpools Fondsnet auf Forschungsreise geschickt. Ausgestattet mit einer Wunschliste von DAS INVESTMENT mit beliebten Fonds aus verschiedenen Kategorien hat Analyst Andreas Poth die Daten von rund 6000 mit Fondsnet verbunden Vermittlern mit etwa 600.000 aktiven Konten durchforstet.

Zu den ausgewählten Fonds gehören Bestseller wie der Acatis Value Event Fonds, aber auch spezieller aufgestellte Produkte wie der Schwellenland-Fonds Magna New Frontiers. Die Fragestellung lautete: Wenn wir uns die Fonds einzeln ansehen, welches sind die jeweils fünf größten, weiteren Positionen in den Depots. Nach dem Motto: „Wer Fonds x kauft, der hat auch y und z im Depot.“ Die Ergebnisse halten Überraschendes bereit.

Eine überlegte Auswahl

Zur Einordnung muss Folgendes vorweg gestellt werden: Die Daten sind natürlich, wie bei allen Auswertungen von Fondsnet, anonymisiert. Außerdem geben wir nicht die tatsächlichen Depotvolumina an, sondern wir fassen die fünf größten Positionen zu 100 Prozent zusammen und zeigen dann in den folgenden Abbildungen ihren relativen Anteil.

Auch wenn wir insgesamt mehr Fonds ausgewertet haben, zeigen wir nur ausgewählte Beispiele. Auswahlkriterium war zum einen eine gewisse Bekanntheit und natürlich Beliebtheit. Zum anderen mussten die ausgewählten Fonds innerhalb der Fondsnet-Vermittler-Depots auch auf ein nennenswertes Volumen kommen. Waren die Bestände nach Ansicht der Fondsnet-Experten zu klein, um valide Schlüsse aus den entstehenden Depots zu ziehen, haben wir die Analysen verworfen.

Übrig blieben sechs Fonds und die Bezüge zu den jeweils fünf größten weiteren Positionen in den Depots der Fondsnet-Vermittler:

Der Acatis Value Event Fonds

Das vom Acatis-Partner Gané entwickelte Produkt ist einer der beliebtesten Mischfonds überhaupt in Deutschland. Mit einem Fondsvolumen von rund 7,5 Milliarden Euro und fünf Morningstar-Sternen bewertet, bietet der Avatis Value Event eine weltweit diversifizierte Mischung aus Aktien, Renten, Immobilien und weiteren Assetklassen. Die Anlagestrategie folgt einem wertorientierten Ansatz (Value) unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Ereignisse (Event).

Die Analyse zeigt: Kunden, die den Acatis Value Event in ihren Depots haben, haben mit 57,5 Prozent als größte andere Position den Flossbach von Storch Multiple Opportunities im Depot. Hier trifft breit anlegender Mischfonds auf breit anlegenden Mischfonds. Anleger bestücken ihr Depot also mit zwei, zwar nicht identischen, aber doch ähnlich investierenden Mischfonds.

Auf Platz drei folgt mit 15,8 Prozent mit dem Phaidros Funds Balanced erneut ein Mischfonds und auf Platz vier mit 12,1 Prozent mit dem DJE Zins & Dividende noch ein Mischfonds. Erwirbt man durch die Investition in mehrere Mischfonds ein Klumpenrisiko? Diversifikation sieht jedenfalls anders aus.

Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities

Der Fonds ist ein Klassiker und mit über 24 Milliarden Euro Fondsvolumen eine Art Flaggschiff der deutschen Mischfondsszene. Er investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und in andere Fonds. Außerdem dürfen bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens direkt in Gold investiert werden.

Die Auswertung ergibt ein gespiegeltes Bild wie beim Acatis Value Event. Dieser belegt bei den Flossbach-Anhängern mit 46,4 Prozent Platz eins der größten weiteren Positionen im Depot. Es folgen, sozusagen in umgekehrter Wagenreihung: der DJE Zins & Dividende (17,5 Prozent) und der Phaidros Funds (15,2 Prozent). Der DWS Top Dividende ist auf Platz vier dann zwar ein reiner Aktienfonds. Mit dem Allianz GI Kapital Plus auf Platz fünf kehren die Anleger aber wieder zum Bewährten zurück. Willkommen im Mischfonds-Klub.

Der Fidelity Global Technology Fund

Der Fidelity Global Technology Fund ist mit einem Fondsvolumen von rund 17,6 Milliarden Euro eine Art Benchmark im Tech-Fonds-Segment mit einem Schwerpunkt auf Aktien aus den USA. Deutlich riskanter als die beiden Mischfonds ist der Global Technology in der Risikoklasse SRI 5 eingestuft. Die größten fünf Einzelpositionen heißen: Microsoft, Apple, Taiwan Semiconductor, Amazon und Alphabet.

Die beiden größten weiteren Positionen in den Depots der Fidelity-Freunde sind die beiden alten Bekannten Acatis Value Event und Flossbachs Multiple Opportunities. Aber dann sind neben dem DJE Zins & Dividende, ein LBBW Geldmarktfonds und der Ethik Fonds Evolution von Amundi vertreten. Insgesamt ergibt sich der Eindruck ausgewogener Diversifizierung.

Der DWS Concept Kaldemorgen

Fondsmanager Klaus Kaldemorgen ist einer der ganz Großen der deutschen Fondsszene. Der Concept Kaldemorgen wurde 2011 aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds. Breit weltweit diversifizierend kommt der Fonds auf ein Volumen von knapp 14 Milliarden Euro.

Schauen wir uns das dazugehörige Depot der fünf weiteren größten Positionen an, finden wir zu annähernd gleichen Teilen vier Mischfonds. Insgesamt eine konservative Aufstellung, die mit dem Aktien-ETF SPDR MSCI ACWI, das Papiere aus Schwellenländern und entwickelten Märkten nachbildet, eine riskante Beimischung enthält.

Der Ökoworld Ökovision Classic

Die von Alfred Platow und Klaus Odenthal gegründete Ökoworld ist ein Vorreiter der nachhaltigen Kapitalanlage in Deutschland. Den Ökoworld Ökovision Classic gibt es seit 1996. Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen, ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen.

Das zugehörige Fondsnet-Depot aus den fünf größten weiteren Positionen macht den Eindruck kluger Diversifizierung: ein europäischer Value-Fonds (MFS Meridian European Value), Flossbachs Multiple Opportunities, den Themenfonds Pictet Water, einen weiteren Technologiefonds (Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders) und noch einen Immobilienfonds (Hausinvest).

Der Magna New Frontiers

Der Magna Umbrella Fund Magna New Frontiers zielt auf ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien der so genannten Frontier-Länder mit einem Schwerpunkt auf Asien und Arabien. Auch hier enthält das sich aus der Fondsnet-Analyse ergebende Depot eine Handvoll anderer Produkte in ausgewogener Verteilung, die insgesamt eine gute Diversifizierung bilden.

Was lernen wir daraus? Nun, die Grafiken sind natürlich keine echten Musterdepots einzelner Anleger, sondern sie haben sich aus der Analyse der Zusammenhänge der aggregierten Depotdaten ergeben. Sie gewähren aber gleichwohl spannende Einblicke und lassen begründete Vermutungen zu über das Anlegerverhalten - und auch über das Beraterverhalten. Praktikern wird durch einen Abgleich mit ihrer täglichen Erfahrung sicher das eine oder andere Licht aufgehen.