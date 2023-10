Dicke Zinsen für leere Konten Die Dispozinsen steigen rasant – so schützt du dich davor

Schnell mal in den Urlaub fliegen, unerwartete Autoreparaturen oder einfach nur shoppen, ohne auf das Konto zu achten – ein Dispokredit scheint die perfekte Lösung für finanzielle Engpässe zu sein. Doch Vorsicht, die Kosten explodieren! Hier erfahrt ihr, warum die Zinsen für Dispokredite in die Höhe schnellen und wie ihr euch vor der finanziellen Abwärtsspirale schützen könnt.

Für viele von uns ist die Vorstellung verlockend: Einfach mal kurzfristig in den Urlaub fliegen, unerwartete Autoreparaturen ohne Kopfzerbrechen bezahlen oder sorglos shoppen, ohne auf das Konto zu achten. In solchen Momenten ist der Dispokredit der Retter in der finanziellen Not. Doch die vermeintliche Finanzlösung kann teurer werden, als wir uns vorstellen. Die Dispozinsen sind in letzter Zeit geradezu explodiert und haben sowohl Experten als auch Verbraucher aufhorchen lassen.

Schnelle Anstiege und Ursachen

Laut Heike Nicodemus von der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest haben sich die Dispozinsen mit atemberaubender Geschwindigkeit erhöht. Seit Ende 2022 sind sie im Durchschnitt um mehr als 2 Prozentpunkte gestiegen, und zu Beginn des aktuellen Monats erhöhten viele Kreditinstitute erneut ihre Zinsen. Der durchschnittliche Zinssatz für die geduldete Überziehung des Girokontos liegt nun bei rund 12 Prozent (Stand: 6. Oktober 2023), im Vergleich zu 9,94 Prozent Ende 2022.

„Viele Kreditinstitute haben zum 1. Oktober nochmal nachgelegt“, berichtet Nicodemus.

Sie erklärt, dass die meisten, die ein Girokonto haben, es mit Zustimmung der Bank in der Regel bis zu einer festgelegten Summe überziehen können, und dafür Zinsen an die Bank zahlen müssen. Die Zinsen für die Überziehung werden für jeden Euro fällig und tageweise berechnet. Grundlage für die Berechnung sind der Betrag, um den das Konto überzogen wurde, die Anzahl der Tage, die das Konto im Minus war und der aktuelle Zinssatz. „Die Banken bieten eine Dienstleistung, dafür verlangen sie Geld“, erklärt Nicodemus. Doch warum diese drastischen Anstiege?

Die Mechanismen der Dispozinsen

Der Anstieg der Dispozinsen ist hauptsächlich den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) geschuldet. Die EZB hat seit Juli 2022 eine Serie von zehn Zinserhöhungen durchgeführt, um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken. Dieser Anstieg der Leitzinsen der Notenbank hat unmittelbare Auswirkungen auf die Dispozinsen der Banken. Die meisten dieser Zinsen sind an Referenzzinssätze gekoppelt, wie den Leitzins der EZB oder den Drei-Monats-Euribor. Wenn diese Referenzzinssätze steigen, folgen die Dispozinsen zeitverzögert.

Verbraucher in der Zwickmühle

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten könnte der Dispokredit als Rettungsanker erscheinen. Laut einer YouGov-Umfrage für die Postbank können etwa 17,2 Prozent der Befragten aufgrund der Teuerung kaum noch ihre Lebenshaltungskosten decken. Dennoch sollte man sich vor übermäßigem Gebrauch seines Dispos hüten, denn ein häufig beanspruchter Dispokredit kann zu einem finanziellen Teufelskreis führen.

Kampf um Obergrenzen

Angesichts von Zinsen von bis zu 15 Prozent für Kredite gewinnt die Diskussion um eine Deckelung der Dispozinsen an Fahrt. Verbraucherschutzminister der Länder sprechen sich dafür aus, während Banken und Sparkassen staatliche Eingriffe ablehnen und auf den wettbewerbsintensiven deutschen Bankenmarkt verweisen.

„Mehr als 15 Prozent, die wir bei 18 Kontomodellen gefunden haben, finde ich richtig krass“, so Heike Nicodemus von der Stiftung Warentest.

Die klügere Alternative

Es gibt jedoch Alternativen zum Dispo. Ein Ratenkredit kann wesentlich günstiger sein, insbesondere bei häufiger Inanspruchnahme des Überziehungskredits. Ein Ratenkredit kann im Durchschnitt etwa die Hälfte der Zinskosten eines Dispokredits sparen. Bevor man sich also von hohen Dispozinsen mitreißen lässt, sollte man genau prüfen, ob eine Umschuldung mithilfe eines Ratenkredits nicht die klügere Option ist.

„Wer regelmäßig den Dispo nutzt, sollte sich überlegen, ob eine Umschuldung mithilfe eines Ratenkredites, der im Schnitt etwa die Hälfte kostet, nicht sinnvoll ist“, rät Heike Nicodemus von der Stiftung Warentest.

Mit diesen 10 Punkten entkommst du der Schuldenfalle:

Budget erstellen : Starte mit einem klaren Budget. Liste alle Einnahmen und Ausgaben auf, um ein besseres Verständnis deiner finanziellen Situation zu erhalten.

: Starte mit einem klaren Budget. Liste alle Einnahmen und Ausgaben auf, um ein besseres Verständnis deiner finanziellen Situation zu erhalten. Notreserve aufbauen : Lege eine Notreserve an, beispielsweise auf einem verzinsten Tagesgeldkonto, die etwa drei bis sechs Monatsgehälter abdeckt. Dies bietet finanzielle Sicherheit in unvorhergesehenen Situationen.

: Lege eine Notreserve an, beispielsweise auf einem verzinsten Tagesgeldkonto, die etwa drei bis sechs Monatsgehälter abdeckt. Dies bietet finanzielle Sicherheit in unvorhergesehenen Situationen. Spare vor dem Kauf : Bevor du größere Anschaffungen machst, wie ein Auto oder Möbel, spare darauf. Dies reduziert die Notwendigkeit von Krediten.

: Bevor du größere Anschaffungen machst, wie ein Auto oder Möbel, spare darauf. Dies reduziert die Notwendigkeit von Krediten. Lebe innerhalb deiner Verhältnisse : Vermeide es, mehr auszugeben, als du verdienst. Stelle sicher, dass deine Ausgaben deine Einnahmen nicht übersteigen.

: Vermeide es, mehr auszugeben, als du verdienst. Stelle sicher, dass deine Ausgaben deine Einnahmen nicht übersteigen. Kreditkarten klug nutzen : Verwende Kreditkarten verantwortungsvoll und zahle die monatlichen Rechnungen vollständig. Hohe Kreditkartenschulden können schwerwiegende finanzielle Probleme verursachen.

: Verwende Kreditkarten verantwortungsvoll und zahle die monatlichen Rechnungen vollständig. Hohe Kreditkartenschulden können schwerwiegende finanzielle Probleme verursachen. Kredite sorgfältig wählen : Wenn du einen Kredit benötigst, wähle ihn sorgfältig. Vergleiche Zinsen und Konditionen, und stelle sicher, dass du die Raten langfristig zahlen kannst.

: Wenn du einen Kredit benötigst, wähle ihn sorgfältig. Vergleiche Zinsen und Konditionen, und stelle sicher, dass du die Raten langfristig zahlen kannst. Überprüfe regelmäßig dein Budget : Aktualisiere dein Budget regelmäßig, um sicherzustellen, dass es zu deiner aktuellen finanziellen Situation passt.

: Aktualisiere dein Budget regelmäßig, um sicherzustellen, dass es zu deiner aktuellen finanziellen Situation passt. Vermeide impulsive Einkäufe : Denke vor großen oder teuren Anschaffungen nach. Impulsive Einkäufe können zu unüberlegten Schulden führen.

: Denke vor großen oder teuren Anschaffungen nach. Impulsive Einkäufe können zu unüberlegten Schulden führen. Setze finanzielle Ziele : Definiere klare finanzielle Ziele und plane, wie du sie erreichen kannst. Dies hilft, auf Kurs zu bleiben und Schulden zu vermeiden.

: Definiere klare finanzielle Ziele und plane, wie du sie erreichen kannst. Dies hilft, auf Kurs zu bleiben und Schulden zu vermeiden. Suche frühzeitig Hilfe bei Schulden: Wenn du erkennst, dass Schulden drohen, suche frühzeitig professionelle Hilfe. Die Lösung von Schuldenproblemen ist oft einfacher, wenn man rechtzeitig handelt.

Fazit: Finanzielle Entscheidungen in eigener Hand

Jeder hat die Wahl und die Möglichkeit, seine finanzielle Situation aktiv zu gestalten. Mit einem besseren Verständnis für die Vor- und Nachteile von Dispokrediten können junge Menschen fundierte Entscheidungen treffen und die Kontrolle über ihre Finanzen behalten. Während der Dispokredit eine einfache Lösung für kurzfristige finanzielle Engpässe darstellt, sollten die stetig steigenden Dispozinsen uns dazu anregen, kritisch über unsere finanzielle Zukunft nachzudenken und nachhaltige Alternativen in Erwägung zu ziehen.