Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity Die Energiewende – so lohnenswert wie mühevoll

Prof. Dr. Armin Grunwald

Weltweit befassen sich Unternehmen intensiv mit Fragen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Zugleich steigt der gesellschaftliche Druck in Richtung verantwortliches Unternehmertum. Insbesondere auch Investoren beschäftigt das Thema, denn es zeigt sich immer deutlicher, dass Unternehmen krisenfester und erfolgreicher werden, wenn sie nachhaltiger wirtschaften. Doch inwieweit verändert die Energiewende nicht nur die Wirtschaft, sondern auch unser aller Leben? Und welche Rolle spielt dabei der technologische Fortschritt?

Über diese Fragen spricht Carsten Roemheld mit Prof. Dr. Armin Grunwald. Der Physiker und Philosoph ist Inhaber des Lehrstuhls für Technikphilosophie und Technikethik am Karlsruher Institut für Technologie und leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag.

