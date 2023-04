Ende des Petrodollar Die Entdollarisierung des Ölhandels führt zu weiterer Inflation in den USA

Als im März letzten Jahres die Nachricht die Runde machte, Saudi-Arabien erwäge chinesische Yuan für seine Ölexporte in die Volksrepublik China zu akzeptieren, markierte dies eine monumentale Veränderung: Praktisch jeder Ölvertrag in der Welt wird bisher in US-Dollar abgewickelt. Ferner wurde berichtet, dass eine Reihe saudischer Beamter eine Diversifizierung ihres Währungsengagements durch die Akzeptanz des chinesischen Yuan befürworten, obwohl US-Beamte solche Schritte der saudischen Regierung als symbolisch bezeichneten. Tatsächlich handelte es sich nicht um einen Einzelfall. Es ist lediglich eine weitere Episode einer umfassenderen Übung, die in den wichtigsten globalen Volkswirtschaften weltweit im Gange ist - die Entdollarisierung. Sie wird erhebliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und ihren Finanzmarkt haben.

Am Anfang stand die Alliierten-Finanzierung im zweiten Weltkrieg

Nachdem die USA zunächst die Alliierten mit Waffen versorgt hatten und dann in den zweiten Weltkrieg eingetreten waren, trafen sich Delegierte aus 44 alliierten Nationen in der Stadt Breton Woods in New Hampshire, um über die Zukunft zu beraten.

Sandeep Rao © Leverage Shares

Es wurde beschlossen, ihre Währungen nicht mehr an Gold zu binden, sondern sie an den goldgedeckten US-Dollar zu koppeln. Im Gegenzug versprachen die USA, den US-Dollar auf Verlangen in Gold einzulösen.

Die Aufwertung des US-Dollars war mit einem impliziten Versprechen verbunden: Der US-Dollar würde so stabil und nur so reichlich vorhanden sein wie die Goldreserven der Nation. Als weltgrößte Volkswirtschaft, die durch den Marshallplan maßgeblich an der Erneuerung des vom Krieg zerrütteten Europas beteiligt war, denominierten die Ölexporteure ihre Ölverträge in US-Dollar, während die Reservebanken dafür sorgten, dass durchschnittlich zwei Drittel ihrer Währungsreserven - die sie zur Bekämpfung von Währungsschwankungen aufrechterhielten - auf US-Dollar lauteten.

Was die Vorherrschaft des US-Dollars im Energiehandel aufrechterhielt, war eine Reihe geheimer Absprachen, die ab 1974 getroffen wurden und deren Einzelheiten erst 2016 bekannt wurden: Der weltgrößte Ölproduzent würde den USA Öl in Dollar verkaufen, während diese ihm militärische Hilfe leisteten. Darüber hinaus würde Saudi-Arabien seine stillen Dollarreserven zum Kauf von US-Schulden verwenden, um seine Ausgaben zu finanzieren. Eine anonyme Quelle aus dem US-Finanzministerium teilte Bloomberg News mit, dass die saudischen Investitionen in US-Schulden weit über die offiziellen Zahlen hinausgehen. Bereits 1977 hatte Saudi-Arabien etwa 20 Prozent aller im Ausland gehaltenen Staatsanleihen angehäuft.

Ist eine einheitliche Reservewährung überhaupt erforderlich?

Was jedoch von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass es bereits kurz vor dem Auslaufen des Breton-Woods-Abkommens eine Alternative zum US-Dollar gab. Die Sonderziehungsrechte (SZR), die 1969 vom Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeführt wurden, waren als so etwas wie ein zusätzliches internationales Reserveaktivum gedacht, das einem Bruchteil einer Goldmenge entsprach, die einem US-Dollar zu einer Zeit entsprach, als letzterer durch Gold gedeckt war. Seitdem wurde er von den Entwicklungsländern mehrfach wie eine Kreditlinie für den Aufbau von Währungsreserven genutzt, bis in den Nullerjahren der Ruf nach einer alternativen Reservewährung lauter wurde, was auch die Zustimmung des IWF fand. Heute ist es ein Korb, der aus fünf Währungen besteht: dem US-Dollar, dem Euro, dem chinesischen Yuan, dem japanischen Yen und dem britischen Pfund Sterling.

Intuitiv könnte man argumentieren, dass ein Währungskorb, der sich aus den Währungen eines starken und gut etablierten Handelsnetzes zusammensetzt, als Mittel zur Diversifizierung weg vom US-Dollar dienen könnte. In jüngster Zeit ist dies in der Tat geschehen: 18 Länder - darunter Deutschland, Kenia, Sri Lanka, Singapur, das Vereinigte Königreich und Malaysia - haben sich bereit erklärt, den Handel in Indischer Rupie abzuwickeln. China hat mit 41 Ländern Abkommen über die Abwicklung des bilateralen Handels in chinesischen Yuan unterzeichnet. Der BRICS-Block (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) erwägt eine Erweiterung, nachdem Saudi-Arabien und der Iran offiziell den Beitritt zu dieser Gruppe beantragt haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien haben Gespräche aufgenommen, um den Ölhandel in indischen Rupien abzuwickeln, und auch Russland und der Iran streben ähnliche Vereinbarungen an. Es erscheint logisch, dass die indische Rupie in den nächsten Jahren auch in das SZR des IWF aufgenommen wird.

Die Geldmenge in den USA wird vermutlich steigen

Sollte der US-Dollar weiterhin als risikoreich angesehen werden, wird die Attraktivität, ihn zu halten – sei es in Form von langfristigen Schuldtiteln oder in Form von Barreserven -, wahrscheinlich weiter sinken. Dies ist ein deutliches Signal an das US-Finanzministerium, dass es immer schwieriger wird, einen Käufer für seine nahezu kontinuierlichen Emissionen zu finden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Ausgaben der USA die Einnahmen bei weitem übersteigen, stellt sich die Frage: Wer wird dies dem politischen Establishment der USA vermitteln und kann es zu einem zurückhaltenderen Finanzgebaren angehalten werden?

Die überwältigende Marktmeinung hält dies derzeit für so gut wie unmöglich. Falls sich die Petrodollar-Reserven vom US-Dollar lösen, wird der daraus resultierende Anstieg der M2-Geldmenge, wenn diese einst verschlossenen Greenbacks ihren Weg nach Hause finden, die Inflation in den USA im Laufe der nächsten Jahrzehnte nur noch weiter anheizen. Je ausgeprägter der Inflationszyklus ist, desto wahrscheinlicher ist ein Zinserhöhungszyklus.

Über den Autor: Sandeep Rao ist Analyst beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares.