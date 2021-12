Die Entwicklung in Charts So schlagen sich die Dax-Titel in der Corona-Krise

| Foto: Morningstar Direct

ISIN: DE000A1EWWW0

Sektor: Zyklische Konsumgüter

Dividendenrendite vergangene 12 Monate in %: 1,54

Geschätzte künftige Dividendenrendite in %: k.A.

Kurs-Buchwert-Verhältnis: 6,41

Kurs-Gewinn-Verhältnis (geschätzt): 64,52

Börsenwert in Mio. Euro: 42.682