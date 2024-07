Aktiv und passiv Die erfolgreichsten Fonds für Aktien in Lateinamerika

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Insbesondere Mexiko kann aktuell überzeugen und ist mittlerweile zum größten Handelspartner der USA aufgestiegen und hat dabei China und Kanada verdrängt . Die Wachstumsraten der mexikanischen Wirtschaft liegen über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre, es gibt immer mehr Privatisierungen und die Infrastruktur wird ausgebaut. Die Binnennachfrage ist hoch und das Verbrauchervertrauen stark gestiegen, so dass auch von dieser Seite eine starke Dynamik zu spüren ist.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stieg die Nachfrage der Importländer nach den Ressourcen der Region. Dazu kam das durch die Coronakrise aufgetretene Phänomen des sogenannten Nearshoring, sprich die Rückholung der Lieferketten in die Region. Auch dies tat der regionalen Wirtschaft gut.

Nach eher schwierigen Jahren hat die Anlageregion Lateinamerika, immerhin bestehend aus 20 Ländern mit einer Bevölkerung von über 650 Millionen Menschen in den letzten Jahren wieder an Fahrt aufgenommen. Über viele Jahre galt die Region aufgrund politischer Probleme als eher unsicher, wirtschaftlich mit Zahlungsausfällen und Rezessionen als eher schwierig und wenig aussichtsreich. Doch das hat sich seit 2022 gewandelt.

Vieles wird an der frisch gewählten Präsidentin Claudia Sheinbaum hängen, die mit großen Vorschusslorbeeren als ehemalige Bürgermeisterin von Mexico City im Oktober ihren Dienst antritt. Sie hat dort seit 2018 überzeugende Arbeit geleistet. In Summe sind trotz der Kursrückgänge seit Jahresanfang die Vorzeichen für einen Aufschwung an den Börsen der Region positiv.

Die Region Lateinamerika ist im globalen MSCI Emerging Markets zwar mit 5 Ländern vertreten (Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) allerdings liegt deren Gesamtgewichtung, wenn überhaupt, bei maximal 10 Prozent. Somit lohnt sich ein Blick auf die aktiven oder passiven Vertreter, die diese Region isoliert abbilden.

Auch einzelne Länderfonds, die explizit Brasilien oder Mexiko abbilden wurden in der Auswertung betrachtet:

Platz 10: Blackrock Latin American

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 09.01.1997

09.01.1997 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0072463663

LU0072463663 Performance YTD: -14,76%

-14,76% Performance 1 Jahr: -6,30%

-6,30% Performance 3 Jahre: 12,93 % = 4,14 % p.a.

12,93 % = 4,14 % p.a. Performance 5 Jahre: -10,77%

-10,77% Volatilität 1 Jahr: 24,57%

24,57% Volatilität 3 Jahre: 25,81%

25,81% Volatilität 5 Jahre: 31,06%

31,06% Volumen in Mio. EUR: 621

621 Länder per 31.03.2024: Brasilien 50,80 %, Mexiko 32,40 % Uruguay 6,20 %

Holdings: Petroleo Brasil 9,90 5, Itau Unibanco Holding 7,80 % Grupo Financiero Banorte 5,60 %

Platz 9: JPM Latin America Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 31.03.2005

31.03.2005 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ISIN: LU0210535034

LU0210535034 Performance YTD: -9,53%

-9,53% Performance 1 Jahr: 1,48%

1,48% Performance 3 Jahre: 12,99% = 4,15 % p.a

Performance 5 Jahre: 6,05%

6,05% Volatilität 1 Jahr: 22,52%

22,52% Volatilität 3 Jahre: 24,45%

24,45% Volatilität 5 Jahre: 29,88%

29,88% Volumen in Mio. EUR: 544

544 Länder per 31.03.2024 Brasilien 50,80 %, Mexiko 32,40 % Uruguay 6,20 %

Holdings: Petroleo Brasil 9,90 %, Itau Unibanco Holding 7,80 %, Grupo Financiero Banorte 5,60 %

Platz 8: Nordea 1 Latin American Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 12.04.2016

12.04.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Investment Funds S.A. ISIN: LU0607982732

LU0607982732 Performance YTD: -12,75%

-12,75% Performance 1 Jahr: -2,23%

-2,23% Performance 3 Jahre: 13,94 % = 4,45 % p.a.



Performance 5 Jahre: -2,43%

-2,43% Volatilität 1 Jahr: 22,36%

22,36% Volatilität 3 Jahre: 24,30%

24,30% Volatilität 5 Jahre: 30,26%

30,26% Volumen in Mio. EUR: 39

39 Länder per 31.05.2024: Lateinamerika (keine näheren Angaben vorhanden)

Holdings: Itau Unibanco Holding 4,93 %, Fomento Economico Mexicano ADR 4,87 %, Grupo Financiero Banorte 4,78 %

Platz 7: DWS Invest Latin American Equities

ISIN: LU0399356780

LU0399356780 Performance YTD: -12,32%

-12,32% Volatilität 1 Jahr: 18,61%

18,61% Volatilität 3 Jahre: 23,84%

23,84% Volatilität 5 Jahre: 28,00%

28,00% Volumen in Mio. EUR: 1328

1328 Rendite in Euro 3 Jahre: 15,28 % = 4,85 % p.a.

Länder per 31.05.2024: Brasilien 59,00 %, Mexiko: 31,10 % Chile 3,40 %

Holdings: Itau Unibanco Holding SA 8,40 %, Fomento Economico Mexicano 5,30 % Petrobas 4,60 %

Platz 6: Baring Latin America



Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 05.04.1993

05.04.1993 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ISIN: IE0000828933

IE0000828933 Performance YTD: -12,67%

-12,67% Performance 1 Jahr: -2,20%

-2,20% Performance 3 Jahre: 16,99 % = 5,37 % p.a.

16,99 % = 5,37 % p.a. Performance 5 Jahre: 6,88%

6,88% Volatilität 1 Jahr: 21,62%

21,62% Volatilität 3 Jahre: 23,48%

23,48% Volatilität 5 Jahre: 28,77%

28,77% Volumen in Mio. EUR: 208



208 Länder per 31.05.2024: Brasilien 54,20 %, Mexiko 30,30 % Chile 5,70 %

Holdings: Petroleo Brasilerio 7,96 % Vale 5,84 % Wal-Mart de Mexico 4,77 %

Platz 5: Amundi MSCI EM Latin America Ucits ETF

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 22.03.2018

22.03.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1681045297

LU1681045297 Performance YTD: -9,80%

-9,80% Performance 1 Jahr: 1,36%

1,36% Performance 3 Jahre: 19,62 % = 6,15 % p.a.

19,62 % = 6,15 % p.a. Performance 5 Jahre: 4,83%

4,83% Volumen in Mio. EUR: 498

498 Länder per 31.05.2024: Brasilien 57,41%, Mexiko 30,91 % Chile 5,98 %

Holdings: Vale SA 6,96 %, Petrobas Petroleo Bras PFD 5,98 Petrbas - Petroleo Bras 4,9 %

Platz 4: Amundi Funds Latin America Equity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 21.02.1994

21.02.1994 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU0201575346

LU0201575346 Performance YTD: -9,25%

-9,25% Performance 1 Jahr: 2,79%

2,79% Performance 3 Jahre: 20,12 % = 6,30 % p.a.

Performance 5 Jahre: 6,39%

6,39% Volatilität 1 Jahr: 21,94%

21,94% Volatilität 3 Jahre: 24,60%

24,60% Volatilität 5 Jahre: 30,52%

30,52% Volumen in Mio. EUR: 99



99 Länder per 31.05.2024: Brasilien 57,78 %, Mexiko 32,33 % Chile 5,85 %

Holdings: Petroleo Brasilerio SA 9,79 %, Grupo Financ Banorte 5,57 % Fomento Economico Mexicano 5,13 %

Platz 3: iShares MSCI EM Latin America Ucits ETF

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 11.10.2007

11.10.2007 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B27YCK28

IE00B27YCK28 Performance YTD: -9,84%

-9,84% Performance 1 Jahr: 1,13%

1,13% Performance 3 Jahre: 20,29 % = 6,35 % p.a.

Performance 5 Jahre: 4,37%

4,37% Volatilität 1 Jahr: 22,80%

22,80% Volatilität 3 Jahre: 25,35%

25,35% Volatilität 5 Jahre: 30,33%

30,33% Volumen in Mio. EUR: 312

312 Rendite in Euro 3 Jahre:



Länder per 31.05.2024: Brasilien 56,36 % Mexiko 31,09 % Chile 6,04 %

Holdings: iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD 7,22 %, Cia Vale do Rio Doce 6,14 % Petroleo Brasileiro Pref 4,61 %

Platz 2: iShares MSCI Mexico Capped Ucits ETF

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 25.08.2010

25.08.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B5WHFQ43

IE00B5WHFQ43 Performance YTD: -9,25%

-9,25% Performance 1 Jahr: 0,11%

0,11% Performance 3 Jahre: 42,87 % = 9,63 % p.a.

Performance 5 Jahre: 56,97%

56,97% Volatilität 1 Jahr: 26,30%

26,30% Volatilität 3 Jahre: 25,62%

25,62% Volatilität 5 Jahre: 27,05%

27,05% Volumen in Mio. EUR: 78

78 Rendite in Euro 3 Jahre:



Länder: per 31.05. 2022: Mexico 99,88 %

Holdings: GP Finance Banorte 13,55 %, Fomento Economico Mexicano 12,17 % Walmart de Mexico 10,81 %

Platz 1: Xtrackers MSCI Mexico Ucits ETF

