Perfomance-Ranking: Die erfolgreichsten Fonds für chinesische Aktien

Viele Jahre wurde China und deren Wirtschaft nur als Billigproduzent und Nachahmer wahrgenommen, welche Waren aus den westlichen Ländern einfach nachgemacht haben. Doch in den letzten Jahren ist immer deutlicher zu erkennen, dass chinesische Unternehmen sehr innovativ sein können und mittlerweile in einigen Bereichen weiter sind als die Unternehmen aus den USA oder Europa.

Da die vergangenen Jahre, insbesondere während und nach der Corona-Pandemie in China recht turbulent waren, wollten wir wissen, wer sich und seinen Anlegern über 5 Jahre das beste Ergebnis beschert hat. Diese Kandidaten könnten sich als Anlagealternative für einen Neu- oder Wiedereinstieg in diesen spannenden Markt anbieten.

Nachdem Donald Trump nach der Wahl zum US-Präsidenten zügig sein Versprechen oder vielmehr seine Drohung wahr gemacht hat und die Importe einiger Länder unter anderem China mit Zöllen belegt hat, reagierte man in China sehr schnell und hat Gleiches mit Gleichem vergolten und selbst die entsprechenden Zölle auf Importe aus den USA angepasst.

Ein weiteres Beispiel: Nachdem es den chinesischen Autobauern nicht gelungen ist den Westen mit auf gewöhnlichen Motoren basierenden Fahrzeugen im großen Stile Marktanteile wegzunehmen, setzte man direkt auf das Thema E-Auto und ist dort in vielen Bereichen Innovations- und nicht nur Preisführer.

War beispielsweise die Photovoltaik-Branche inklusive Technologie und Fertigung einst ein Tummelplatz für europäische Unternehmen und deren Innovationen, wird heute das Gros aller Solarpanele in Fernost gefertigt und auch neue Entwicklungen sind dort beheimatet.

Nun haben sich die chinesischen Unternehmen ein neues Betätigungsfeld erschlossen, welches bislang sehr stark von europäischen Unternehmen dominiert wurde. Es geht um das in Europa sehr wichtige Thema der Windenergie, das als zukünftiges Rückgrat der europäischen Stromversorgung gilt. Bisher waren europäische Turbinen (wie Vestas, Siemens Gamesa, Nordex oder Enercon) denen der chinesischen überlegen, aber mittlerweile hat man auch hier in China deutlich aufgeholt und kann mehr als mithalten.

Aufgrund der Corona-Pandemie kämpft die Branche in Europa mit steigenden Kosten und Lieferkettenproblemen, so dass bereits einige europäische Projekte auf die chinesische Option setzen und selbst in Deutschland setzt man beim Waterkant-Projekt bei Borkum auf Turbinen chinesischer Herkunft. China ist bereits seit 2020 größter Hersteller von Windrädern und setzt entsprechend die europäischen Pendants unter Druck.

Dies mit teils aberwitzigen Preisen und Subventionen durch den Staat. Man darf hier gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt und ob es den europäischen Unternehmen gelingen wird sich weiter zu behaupten.

Auch hier wird schnell klar: die chinesische Wirtschaft wird weiterwachsen und hat gezeigt, wie schnell und flexibel man reagieren kann. Von daher lohnt ein Blick auf Fonds mit dem Schwerpunkt China. Wir haben alle Aktienfonds (ohne institutionelle Tranchen) mit dem Schwerpunkt China und einem ESG-Score von mindestens 3 bei ISS nach Performance über 5 Jahre sortiert.

Hier kommen die zehn Top-Fonds:

Rang 10: UBS MSCI China ESG Universal Ucits ETF

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

UBS MSCI China ESG Universal Ucits ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 26.07.2019

26.07.2019 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1953188833

LU1953188833 Performance YTD: 4,69%

4,69% Performance 1 Jahr: 48,45%

48,45% Performance 3 Jahre: -2,75%

-2,75% Performance 5 Jahre: -0,57%

-0,57% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,10

-0,10 Tracking Error 5 Jahre: 6,67

6,67 Volatilität 5 Jahre: 25,16%

25,16% Volumen in Mio. EUR: 210

210 Währung: USD

Top Holdings per 31.12.2024:

China Construction Bank 5,50 %

Tencent 5,20 %

Xiaomi 4,70 %

Rang 9: Wellington All China Focus Equity Fund

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Wellington All China Focus Equity Fund Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 08.01.2020

08.01.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Wellington Luxembourg S.à r.l.

Wellington Luxembourg S.à r.l. ISIN: IE00BK5STP66

IE00BK5STP66 Performance YTD: 2,17%

2,17% Performance 1 Jahr: 29,89%

29,89% Performance 3 Jahre: -25,82%

-25,82% Performance 5 Jahre: 0,31%

0,31% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Tracking Error 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 69

69 Währung: USD

Top Holdings per 31.12.2024:

Tencent 9,60 %

NetEase 7,30 %

Meituan 5,40 %

Rang 8: Mirae Asset ESG China Growth Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Mirae Asset ESG China Growth Equity Fund Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 04.06.2018

04.06.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.

FundRock Management Company S.A. ISIN: LU1760778917

LU1760778917 Performance YTD: 2,11%

2,11% Performance 1 Jahr: 34,55%

34,55% Performance 3 Jahre: -17,21%

-17,21% Performance 5 Jahre: 1,21%

1,21% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,04

-0,04 Tracking Error 5 Jahre: 7,34

7,34 Volatilität 5 Jahre: 24,41%

24,41% Volumen in Mio. EUR: 86

86 Währung: EUR

Top Holdings per 31.05.2024:

Tencent 9,10 %

Alibaba 4,40 %

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 3,90 %

Rang 7: Schroder ISF All China Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Schroder ISF All China Equity Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 27.06.2018

27.06.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. ISIN: LU1831875114

LU1831875114 Performance YTD: -0,46%

-0,46% Performance 1 Jahr: 23,37%

23,37% Performance 3 Jahre: -24,07%

-24,07% Performance 5 Jahre: 1,56%

1,56% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,02

-0,02 Tracking Error 5 Jahre: 5,24

5,24 Volatilität 5 Jahre: 23,56%

23,56% Volumen in Mio. EUR: 306

306 Währung: USD

Top Holdings per 31.12.2024:

Tencent 9,70 %

Alobaba 6,20 %

Meituan 3,70 %

Rang 6: GAM China Evolution Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

GAM China Evolution Equity Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 02.12.2013

02.12.2013 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: GAM (Luxembourg) S.A.

GAM (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0982189556

LU0982189556 Performance YTD: 2,81%

2,81% Performance 1 Jahr: 34,88%

34,88% Performance 3 Jahre: -12,19%

-12,19% Performance 5 Jahre: 2,78%

2,78% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,02

-0,02 Tracking Error 5 Jahre: 7,90

7,90 Volatilität 5 Jahre: 25,60%

25,60% Volumen in Mio. EUR: 40

40 Währung: USD

Top Holdings per 30.06.2024:

Tencent 9,52 %

Alibaba 8,15 %

Meituan 5,07 %

Rang 5: MCVM China and Asia Brands Fonds

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

MCVM China and Asia Brands Fonds Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 01.12.2015

01.12.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG

IFM Independent Fund Management AG ISIN: LI0286383570

LI0286383570 Performance YTD: 3,61%

3,61% Performance 1 Jahr: 23,98%

23,98% Performance 3 Jahre: -4,57%

-4,57% Performance 5 Jahre: 5,48%

5,48% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,01

-0,01 Tracking Error 5 Jahre: 12,29

12,29 Volatilität 5 Jahre: 17,93%

17,93% Volumen in Mio. EUR: 5

5 Währung: USD

Top Holdings per 30.04.2024:

Taiwan Semiconductor 6,29 %

Ishares MSCI India UCITS ETF 6,12 %

Nintendo 5,72 %

Rang 4: East Capital China A-Shares

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

East Capital China A-Shares Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 04.09.2018

04.09.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management S.A.

East Capital Asset Management S.A. ISIN: LU1840852914

LU1840852914 Performance YTD: 5,37%

5,37% Performance 1 Jahr: 28,49%

28,49% Performance 3 Jahre: -18,18%

-18,18% Performance 5 Jahre: 8,18%

8,18% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,06

-0,06 Tracking Error 5 Jahre: 8,93

8,93 Volatilität 5 Jahre: 20,67%

20,67% Volumen in Mio. EUR: 32

32 Währung: EUR

Top Holdings per 30.04.2024:

Kweichow Moutai 7,60 %

Zijin Mining 6,20 %

China Merchants Bank 6,10 %

Rang 3: Fidelity Funds China Focus Funds

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Fidelity China Focus Fund Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 20.02.2017

20.02.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1560650134

LU1560650134 Performance YTD: -0,32%

-0,32% Performance 1 Jahr: 24,23%

24,23% Performance 3 Jahre: 5,47%

5,47% Performance 5 Jahre: 9,35%

9,35% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,01

-0,01 Tracking Error 5 Jahre: 11,02

11,02 Volatilität 5 Jahre: 21,83%

21,83% Volumen in Mio. EUR: 2173

2173 Währung: USD

Top Holdings per 31.12.2024:

Tencent 7,50 %

Alibaba 6,50 %

China Merchants 4,20 %

Rang 2: HSBC GIF China A-Shares Equity

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

HSBC GIF China A-Shares Equity Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 16.09.2019

16.09.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ISIN: LU2038982661

LU2038982661 Performance YTD: -2,70%

-2,70% Performance 1 Jahr: 25,30%

25,30% Performance 3 Jahre: -9,65%

-9,65% Performance 5 Jahre: 14,81%

14,81% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,09

0,09 Tracking Error 5 Jahre: 9,79

9,79 Volatilität 5 Jahre: 19,32%

19,32% Volumen in Mio. EUR: 29

29 Währung: USD

Top Holdings per 31.12.2024:

Hatai Securities 8,81 %

CATL 5,26 %

LXJM Information 4,05 %

Rang 1: Blackrock China A-Share Opportunities

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Blackrock China A-Share Opportunities Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 24.10.2017

24.10.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1580142542

LU1580142542 Performance YTD: 0,99%

0,99% Performance 1 Jahr: 26,13%

26,13% Performance 3 Jahre: -14,34%

-14,34% Performance 5 Jahre: 17,09%

17,09% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Tracking Error 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 675

675 Währung: USD

Top Holdings per 31.12.2024: