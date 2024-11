Welche US-Aktienfonds waren in den vergangenen 20 Jahren am erfolgreichsten?

Am 5. November 2024 ist es soweit, die Wahl zum US-Präsidenten beziehungsweise zur US-Präsidentin steht an und bewegt die Märkte. Macht Donald Trump zum zweiten Mal das Rennen, oder kürt sich die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris zum ersten weiblichen US-Staatsoberhaupt? Wiederholen die Demokraten ihren Wahlerfolg, oder stammt der Sieger aus dem Lager der Republikaner? Darauf werden wir Ihnen leider keine Antwort geben können. Dafür aber auf die Frage: wer hat seinen Anlegern in den vergangenen 20 Jahren die höchste Rendite beschert, sprich wer war über mehrere Wahlperioden mit unterschiedlichen Präsidenten und Parteien am erfolgreichsten?

Starke Emotionen bestimmen die aktuellen Wahlauftritte der Präsidentschaftskandidaten, die Veranstaltungen sind große Feste mit frenetischen Anhängern. Einer repräsentativen Umfrage der Nachrichtenagentur AP und des Forschungszentrums Norc zufolge (Quelle Ntv) geben sieben von zehn Befragten an, sich bezüglich des Präsidentschaftswahlkampf ängstlich oder frustriert zu fühlen. Dies ist eine höhere Quote als noch bei der Wahl Joe Bidens im Jahr 2020, die inmitten der Corona-Pandemie stattfand.

Die Unsicherheit der Wähler ist groß, gleiches gilt auch für die Kapitalmärkte und deren Teilnehmer. Auch hier ist man unsicher, welche Auswirkung die Wahl des einen oder der anderen für Konsequenzen auf die Wirtschaft, Zinsen, Währungen und Inflation et ceterae haben wird.

Bleibt es beim alten Spruch, dass politische Börsen „kurze Beine“ haben, sprich keinen nachhaltigen Einfluss auf die Märkte, oder kommt es doch zu größeren Veränderungen, beispielsweise durch die Wahl Trumps der mit seiner America-First-Strategie für höhere Zölle, Technologiebeschränkungen, geänderte Einwanderungs- und Finanzpolitik sorgen könnte? Dies hätte dann direkten Einfluss auf die Handelspartner der USA, insbesondere aus dem asiatischen Raum.

Generell ist festzuhalten, dass es auch für die Kapitalmärkte keine einfache Schwarz-Weiß-Malerei gelten wird. Die Denke, der oder die eine ist gut, die oder der andere ist schlecht, wird nicht funktionieren.

Schauen wir uns die vergangenen 20 Jahre an: Wir hatten George W. Bush (Republikaner) als Nachfolger vom Demokraten Bill Clinton. Auf ihn folgte der Demokrat Barack Obama, der vom Republikaner Donald Trump abgelöst wurde. Nach Trump kam Joe Biden als Demokrat an die Macht und wer löst ihn ab? In den nächsten Tagen werden wir hierzu mehr wissen.

Spannend ist es aber zu sehen, welche Fonds für US-Aktien für die Anleger in den letzten 20 Jahren am besten performt haben. Dies unabhängig davon, welche Partei oder welcher Präsident gerade an der Regierung war.

