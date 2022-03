810 Antworten Mit diesen Pools machen Vermittler das meiste Geschäft

Die Maklerpools Fonds Finanz und Vema ziehen das meiste Geschäft der Versicherungsmakler an Land. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Beratungshauses BBG und des Magazins „Asscompact“. 810 Antworten von mehrheitlich Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern werteten die Experten zwischen Ende Januar und Anfang Februar 2022 aus.

Dabei baten sie die Makler, zu ihren bevorzugten Anbietern die Geschäftsanteile nach Stück in Prozent anzugeben. Die Prozent- wurden dann in Punktwerte umgerechnet. Jeder Vermittler konnte maximal 100 Punkte pro Maklerpool verteilen. Die Ergebnisse wurden schließlich unterteilt in die Sparten Vorsorge/Leben, Krankenversicherung, Sach/Haftpflicht-Unfall-Kasko (HUK) und Finanzanlage.

Fonds Finanz viermal auf Platz 1

In all diesen Sparten liegen die Münchener mit Abstand an der Spitze. Auf dem zweiten Rang folgt in drei Kategorien die Genossenschaft Vema. Lediglich bei der Finanzanlage schiebt sich BCA aus Oberursel auf Platz 2.

Das sind die Favoriten der Makler

Kategorie Vorsorge/Leben

Fonds Finanz Vema Apella

Kategorie Krankenversicherung

Fonds Finanz Vema Blau direkt

Kategorie Sach/HUK

Fonds Finanz Vema Blau direkt

Kategorie Finanzanlage