In den USA gibt es die meisten sogenannten Dividendenaristokraten

Aktualisiert am: 25. Juli 2025

Platz 1: First Trust US Equity Income ETF

Platz 2: BNY Mellon U.S. Equity Income

Platz 3: Goldman Sachs US Equity Income

Platz 4: Wisdomtree US Quality Dividend Growth ETF

Platz 5: Fidelity US Quality Income ETF

Platz 6: UBS Equity US Total Yield Sustainable

Platz 8: iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF

Platz 9: DPAM B Equities US Dividend Sustainable

Platz 10: Wisdomtree US Equity Income ETF

Nachdem wir uns in unserer Dividenden-Reihe bereits globalen Dividendenfonds und europäischen Dividendenfonds gewidmet haben, schauen wir uns nun an, wie es diesbezüglich um die USA bestellt ist.

USA liegen bei Dividendenaristokraten mit Abstand vorn

Die mit Abstand meisten Dividendenaristokraten gibt es in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das liegt daran, dass dort eine lange Tradition besteht, Dividenden zuverlässig zu zahlen und auch über staatliche Förderungen zu unterstützen, was die hohe Bedeutung von Aktien als Altersvorsorge unterstreicht.

Es gibt zwar auch Dividendenaristokraten außerhalb der USA, insbesondere in Kanada und Europa, aber die große Mehrheit findet sich in den USA. Die US-amerikanischen Unternehmen sind bekannt für ihre stabile Dividendenzahlungspolitik und die kontinuierliche Erhöhung der Dividenden über lange Zeiträume.

In den USA gibt es derzeit circa 70 Dividendenaristokraten, die im S&P-500-Index enthalten sind. Dazu zählen beispielsweise bekannte Namen wie McDonald's, PepsiCo, Procter & Gamble, Realty Income oder auch Walmart. Ob diese Unternehmen unbedingt in den aktiv gemanagten Aktienfonds enthalten sind, ist jedoch die Frage. Denn nicht von jedem zuverlässigen Dividendenzahler kann man auch gleichzeitig eine zufriedenstellende Kurs-Performance erwarten.

US-Unternehmen: Totgesagte leben länger

Auch wenn der Trend derzeit weg von den USA geht, hin zu Europa und den Schwellenländern: Die USA sollte man nie unterschätzen oder gar ganz abschreiben, zumal viele US-Unternehmen einen beträchtlichen Teil ihrer Umsätze außerhalb der USA generieren.

Wir haben uns angeschaut, welche Dividendenfonds USA in den letzten 5 Jahren am besten abgeschnitten haben: Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Dividendenfonds USA“ stammt auch dieses Mal wieder aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet. Es befinden sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es auch Retail-Tranchen.

Platz 10: Wisdomtree US Equity Income ETF