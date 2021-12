Oliver Lepold 30.01.2013 Lesedauer: 1 Minute

Die ersten Bilder vom Fondskongress 2013

Zum zwölften Mal trifft sich alles was Rang und Namen in der Investmentbranche hat, in Mannheim beim Fondskongress. DAS INVESTMENT.com hat die ersten Bilder der zweitägigen Veranstaltung.