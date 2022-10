Größte Versicherungsmesse Deutschlands Die ersten Bilder von der DKM 2022

Vom 25. bis 27. Oktober steigt die größte Versicherungsmesse DKM zum 25. Mal in der Messe Dortmund. Auf den 22.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche können die rund 11.000 Besucher mit 273 Ausstellern in Kontakt kommen und 13 Kongresse in vier Themenparks besuchen. Ergänzend stellt der Veranstalter BBG allen Interessierten auf der Plattform DKM365 mehr als 70 Online-Workshops im Rahmen der Streaming-Days bereit.

Zu den Starrednern zählen Thriller-Autor Frank Schätzing, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) Marcel Fratzscher, Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der ehemalige deutsche Skirennläufer Felix Neureuther.

