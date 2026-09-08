Wie sich europäische Pepp und deutsches Altersvorsorgedepot unterscheiden
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Mit dem „Pepp“ (geschrieben meist: PEPP) wollte die EU ein europaweit einheitliches, übertragbares Altersvorsorgeprodukt schaffen – als smarte Altersvorsorgemöglichkeit für alle EU-Bürger. Sieben Jahre ist das nun her. Zwischenzeitlich war es still geworden um das Vorhaben. Der Grund: Das Pepp ist am Markt schlicht nicht angekommen, bis dato gibt es überhaupt erst zwei Produkte, die als Pepp aufgelegt wurden.
Man könnte auch sagen: Das Pepp ist im ersten Anlauf krachend gescheitert.
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