Mit dem „Pepp“ (geschrieben meist: PEPP) wollte die EU ein europaweit einheitliches, übertragbares Altersvorsorgeprodukt schaffen – als smarte Altersvorsorgemöglichkeit für alle EU-Bürger. Sieben Jahre ist das nun her. Zwischenzeitlich war es still geworden um das Vorhaben. Der Grund: Das Pepp ist am Markt schlicht nicht angekommen, bis dato gibt es überhaupt erst zwei Produkte, die als Pepp aufgelegt wurden.

Man könnte auch sagen: Das Pepp ist im ersten Anlauf krachend gescheitert.