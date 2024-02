Das internationale Top Employers Institute zeichnete in diesem Jahr insgesamt ber 2.300 Unternehmen in 122 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten aus. Um das Zertifikat „Top Employer“ zu bekommen, mussten sich Arbeitgeber bewerben und mit ihrer Kompetenz in den Bereichen Personalstrategie (People Strategy), Arbeitsumfeld (Work Environment), Mitarbeitersuche (Talent Acquisition), Weiterbildung (Learning), Vielfalt und Inklusion (Diversity & Inclusion) und Wohlbefinden (Well-being) überzeugen.

Teilnehmen durften Unternehmen, die national mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen, oder aber zu einem internationalen Konzern mit mehr als 2.500 Mitarbeitern gehören. Wie der Zertifizierungsprozess ablief und worauf die Prüfer dabei besonders viel Wert legten, erfahren Sie hier.

Deutschland auf Platz 5

In Deutschland zeichnete das Institut acht Versicherer als „Top Employer“ aus. Damit sichert sich die Bundesrepublik den fünften Platz im Ranking der EU-Länder mit den meisten Top-Versicherungsabreitgebern. Welche Länder noch besser abschneiden, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Als Versicherungsarbeitgeber werden dabei sowohl reine Versicherungsgesellschaften berücksichtigt, als auch Konzerne, deren Schwerpunkt zwar in einem anderen Bereich wie zum Beispiel Finanzen liegt, die aber auch Versicherungsgeschäft betreiben.

