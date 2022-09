7 Fragen an Robeco-Fondsmanager „Die EU-Taxonomie wird für mehr Transparenz sorgen“

DAS INVESTMENT: Der Robeco SAM Smart Energy Equities (ISIN: LU2145461757) gehört auf Fünf-Jahres-Sicht zu den besten Aktienfonds der Kategorie erneuerbare Energien. Können Sie Ihre Strategie kurz beschreiben?

Roman Boner: Seit 2003 investiert der Fonds in die Transformation des Energiesektors und in eine CO2-arme Zukunft. Wir finden Anlagemöglichkeiten entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette und fokussieren uns auf vier Anlagethemen. Dazu zählen Erneuerbare Energien wie Solar, Wind und erneuerbare Energieerzeuger, Energie-Management, etwa Halbleiter-Power-Management und Energiespeicherung, Energieverteilung, beispielsweise Ausrüster und Netzbetreiber sowie Energieeffizienz, etwa bei Gebäuden, industriellen Prozessen, Verkehr und Big Data. Damit erschließen wir das große Wachstumspotenzial der Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung im Energiesektor und in der Weltwirtschaft.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Welche Voraussetzungen müssen Portfoliounternehmen erfüllen?

Boner: Die Zukunft der Energie ist elektrisch, erneuerbar und muss smart genutzt werden. Entsprechend identifizieren wir Firmen, die diese Transformation mit ihren Produkten und Dienstleistungen beschleunigen und sich für eines unserer vier Anlagethemen qualifizieren. Darüber hinaus bewerten wir Marktstärke, Innovationsführerschaft, Cashflow-Generierung sowie Qualität des Managementteams und der Unternehmenskultur.

Wie binden Sie Nachhaltigkeitskriterien ein?

Boner: Wir berücksichtigen verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte. Primär fokussieren wir uns jedoch auf die Wirkung der Produkte und Dienstleistungen der Firmen. Diese müssen zu unseren vier Anlagethemen im Fonds passen. Ausgeschlossen werden Firmen mit kontroversen Praktiken oder Geschäftszweigen.

Welche Bereiche halten Sie für besonders aussichtsreich?

Boner: Energieeffizienz und Energie-Management sind derzeit die am stärksten gewichteten Anlagethemen mit einem Anteil von 36 Prozent beziehungsweise 26 Prozent am Gesamtportfolio.

Welche Veränderungen gab es in jüngster Zeit in Ihrem Portfolio?

Boner: Dieses Jahr haben wir die Allokation in Solarenergie ausgebaut. Zudem haben wir im Bereich Wärmepumpen investiert. Beide Themen sollten schon kurzfristig von der Energiewende profitieren. Auch bei Energiespeicherlösungen haben wir unser Engagement erhöht, da dieser Bereich zusammen mit dem Ausbau der erneuerbaren Kapazitäten wachsen dürfte.

Im aktuellen Marktumfeld achten wir neben Wachstum und attraktiven Bewertungen vor allem auch auf Unternehmen und Bereiche, die ihre Marktposition und Margen angesichts von Inflation und Rezessionsängsten verteidigen können. Langfristig sehen wir nach wie vor vielversprechende Investitionsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette für saubere und effiziente Energie, da wir bei der Elektrifizierung der Wirtschaft erst am Anfang stehen.

Was sind die Gründe für das gute Abschneiden des Fonds?

Boner: Das Segment der erneuerbaren Energien verzeichnete zuletzt die stärkste Performance, angetrieben von Solar- und Windkraftanlagenherstellern. Die Fundamentaldaten, insbesondere für Solartitel, sind nach wie vor sehr gut, da die Strompreise weltweit weiter steigen und die Solarenergie noch wettbewerbsfähiger wird. Zusätzlich wird der jüngst von US-Präsident Joe Biden beschlossene „Inflation Reduction Act“ den Ausbau der erneuerbaren Energien in den USA beschleunigen.

Zweitstärkster Bereich war das Energie-Management, angetrieben von einer Erholung der Halbleiterfirmen. Insgesamt ist die Nachfrage nach Leistungshalbleitern aus den Branchen Automobil, Industrie und Erneuerbare Energien nach wie vor sehr hoch. Unternehmensberichte zum zweiten Quartal haben diesen Trend bisher bestätigt. Die Unternehmen profitieren nicht nur von einer anhaltend starke Nachfrage, sondern melden auch solide Margen und bestätigen einen guten Ausblick für die zweite Jahreshälfte.

Wie bewerten Sie die EU-Taxonomie? Führen die Regelungen zu mehr Klarheit für Anleger?

Boner: Keine Regulierung wird jemals perfekt sein. Die Absicht dahinter unterstützen wir jedoch voll und ganz. Auf europäischer Ebene wird die EU-Taxonomie dazu führen, dass alle vom Gleichen sprechen und die Transparenz erhöht wird – für Endanleger sicher ein erstrebenswertes Ziel.

Über den Interviewten:

Roman Boner ist seit Juli 2021 leitender Portfoliomanager der Robeco SAM Smart Energy-Strategie. Zuvor war er unter anderem bei Woodman Asset Management, Swisscanto Invest und UBS Global Asset Management tätig.