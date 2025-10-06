Seit rund drei Jahren brummt der Finanzsektor in Europa und treibt die Aktienmärkte nach oben. Trotz teurerer Bewertungen bleibt Steffen Kunkel für die Branche optimistisch.

Nach einer schwierigen Phase mit zum Teil negativen Zinsen hat sich die europäische Finanzbranche wieder erholt und trägt spürbar zum Anstieg der hiesigen Aktienmärkte bei.

Kurz zusammengefasst profitieren die Banken vom deutlich verbesserten Zinsumfeld, die Versicherer von gestiegenen Prämien und die Finanzdienstleister von einer strategischen Verlagerung von traditionellen Vermögensanlagen hin zu Private Assets. Doch der Reihe nach.

Steilere Zinsstrukturkurven

Den europäischen Banken kam zuletzt das verbesserte Zinsumfeld zugute. Während die kurzfristigen Zinsen gesunken sind, sind die langfristigen Zinsen vergleichsweise hoch geblieben. Dies hat zu einer steileren Zinsstrukturkurve geführt. Dadurch können Banken höhere Zinsen für Kredite vereinnahmen und müssen gleichzeitig weniger für Kundeneinlagen zahlen.

Zwar stellen Zinseinnahmen für die meisten Banken nach wie vor die Haupteinnahmequelle dar. Seit dem Aufkommen der Negativzinsen vor einigen Jahren haben die Kreditinstitute ihre Geschäftsmodelle jedoch diversifiziert. Heute legen sie größeren Wert auf wiederkehrende, stabile Ertragsmodelle. Dazu zählen beispielsweise Gebühren aus Finanzprodukten und -dienstleistungen wie Investmentfonds und Pensionspläne. Investmentbanken erzielen zusätzlich Erträge aus der Kapitalbeschaffung, aus Beratungsdienstleistungen, aus Fusionen und Übernahmen sowie aus dem Handel mit Wertpapieren.

Die Banken profitieren perspektivisch vom weiterhin robusten Kreditwachstum. Es besteht jedoch das Risiko eines Konjunkturabschwungs, für den bislang noch keine wesentlichen Kreditrückstellungen gebildet wurden. Die hohen Emissionsaktivitäten am Aktien- und Anleihemarkt kommen den Investmentbanken zugute. Die günstigen Finanzierungskonditionen fördern ihr Geschäft.

Generell sind im Bankensektor durch die technologische Transformation künftig weitere Effizienzgewinne zu erwarten. Während in den USA bereits 70 Prozent der Kunden digitale Bankservices nutzen, sind es in der EU erst 58 Prozent. Dementsprechend groß ist hier noch das Potenzial.

In der EU werden 70 Prozent der Unternehmenskredite von Banken vergeben, in den USA sind es nur 30 Prozent. Eine Stärkung der EU-Bankenunion würde die Kreditkosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit der EU verbessern. Außerdem könnten regulatorische Veränderungen, wie im Draghi-Report hervorgehoben, den Verwaltungsaufwand verringern. Schließlich gibt es einen Konsolidierungstrend. Selbst die größten europäischen Banken erreichen nur einen Marktanteil von vier bis fünf Prozent.

Steigende Prämien

Das Geschäftsmodell der Versicherungsgesellschaften besteht darin, höhere Prämien einzunehmen, als sie für die Auszahlung von Schadensfällen aufwenden müssen. Die nicht für die Deckung benötigten Mittel investieren sie, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Die Versicherer sichern sich wiederum bei Rückversicherern ab. Insgesamt verzeichnete die Branche in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der Prämien.

Allerdings mussten Sach-, Unfall- und Rückversicherer gleichzeitig rekordverdächtige Schäden durch Naturkatastrophen hinnehmen. Deren Zahl dürfte in den kommenden Jahren steigen. Ein Temperaturanstieg um zwei Grad wird laut Prognosen zu einer Verfünffachung der Naturkatastrophen führen. Bereits jetzt hat dies zu einem Anstieg der Versicherungsprämien geführt. Gleichzeitig werden Versicherungen verschiedene Risiken nicht mehr versichern, um die Schadensleistungen zu begrenzen.

Bei den Lebensversicherern ist eine ganz andere Entwicklung erkennbar. Sie expandieren zunehmend in die Schwellenländer. Dort haben der demografische Wandel und die Corona-Pandemie die Nachfrage steigen lassen. So könnte der asiatische Versicherungsmarkt in den kommenden Jahren um durchschnittlich 7 Prozent per annum wachsen.

Sowohl bei den Banken als auch bei den Versicherern dürfte Künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden Jahren für zusätzliche Fantasie sorgen. Zwei Drittel aller Tätigkeiten weisen ein hohes Potenzial für KI-gesteuerte Automatisierungen oder Erweiterungen auf.

Mehr Private Assets

Zu den Finanzdienstleistern gehören unter anderem Vermögensverwalter, Börsenbetreiber, Zahlungsdienstleister, Private-Equity-Firmen und Investmentgesellschaften. Diese Unternehmen weisen aufgrund ihrer kapitalarmen Geschäftsmodelle und ihres starken Ertragspotenzials in der Regel höhere Bewertungen auf als Banken oder Versicherer.

Aktuell verlagern Vermögensverwalter ihren Fokus auf Private Equity, Private Debt und Infrastruktur- sowie Immobilieninvestitionen, da traditionelle Anlageformen wie aktiv gemanagte Fonds oder ETFs einem hohen Margendruck ausgesetzt sind. Hier sind die Gebühren durch den harten Wettbewerb signifikant gesunken. Private Assets bieten dagegen die Möglichkeit, die Einnahmequellen zu diversifizieren und höhere Margen zu erzielen.

Die drei Subsektoren unterliegen somit zum Teil ganz unterschiedlichen Einflüssen. Eine Gemeinsamkeit gibt es dennoch: Die Perspektiven sind insgesamt positiv.

Über den Autor:

Steffen Kunkel ist Chefanlagestratege (Chief Investment Strategist) bei der Bethmann Bank, einer Marke der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch. Zuvor war der Diplom-Volkswirt unter anderem bei der Credit Suisse und Universal Investments tätig.