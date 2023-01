Schadenregulierung Die fairsten privaten Kranken- und Krankenzusatzversicherer

Für ihre Studie „Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern“ haben Servicevalue und Focus-Money Versicherungskunden befragt, wie sie die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens ihres Versicherers beurteilen. Dabei holten die Forscher über 58.000 Kundenstimmen zu 616 Versicherungsunternehmen aus 19 Kategorien ein.

Nach den fairsten BU-Versicherern stellen wir nun die Anbieter privater Kranken-, Krankenzusatz- und Zahnzusatzversicherungen vor, die ihre Kunden im Schadenfall besonders gut behandeln.

Aus den Antworten zu jedem Versicherer errechneten die Forscher einen Mittelwert zwischen 1 und 5. Je niedriger dieser Wert, desto besser schneidet das jeweilige Unternehmen ab.

Das Ergebnis

Wie auch bei der BU-Versicherung, schneidet die Allianz auch in Sachen Krankenzusatzversicherungen als Kategorie-Beste ab. Hier kommt der Versicherungsriese sogar auf einen Mittelwert von 2,40 Punkten. In der PKV führt die R+V die Bestenliste mit einem Mittelwert von 2,52 an. In der Zahnzusatzversicherung landet Signal Iduna (einschließlich Deutscher Ring) mit einem Wert von 2,51 auf dem ersten Platz.

Welche weiteren Anbieter von PKV-, Krankenzusatz- und Zahnzusatzversicherungen ebenfalls „sehr gut“ abschneiden, findet ihr in folgenden Tabellen (in alphabetischer Reihenfolge):

© Servicevalue

© Servicevalue