Schadenregulierung Die fairsten Rechtsschutzversicherer

Für ihre Studie „Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern“ haben Servicevalue und Focus-Money Versicherungskunden befragt, wie sie die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens ihres Versicherers beurteilen. Dabei holten die Forscher über 58.000 Kundenstimmen zu 616 Versicherungsunternehmen aus 19 Kategorien ein.

Aus den Antworten zu jedem Versicherer errechneten die Forscher einen Mittelwert zwischen 1 und 5. Je niedriger dieser Wert, desto besser schneidet das jeweilige Unternehmen ab.

Nach den fairsten BU-Versicherern und den fairsten privaten Kranken- und Zusatzversicherern stellen wir nun die Anbieter allgemeiner sowie mehrerer spezifischer Rechtsschutz-Policen vor, die ihre Kunden im Schadenfall besonders gut behandeln.

Das Ergebnis

In der privaten sowie der Verkehrs-Rechtsschutzversicherung schneidet jeweils die Huk-Coburg mit einem Mittelwert von 2,41 beziehungsweise 2,39 am besten ab. In der Wohnungs-Rechtschutzversicherung führt die Versicherungsgesellschaft Roland mit 2,34.

Welche weiteren Anbieter von Rechtsschutzversicherungen ebenfalls „sehr gut“ abschneiden, findet ihr in folgenden Tabellen (in alphabetischer Reihenfolge):

© Servicevalue

© Servicevalue