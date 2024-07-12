Kranken, Rücktritt, Gepäck Die fairsten Reiseversicherer Deutschlands

Welche Reisekranken-, Rücktritt- und Abbruchversicherungen halten, was sie versprechen? Eine Fairness-Studie von Servicevalue und Focus Money gibt Antwort.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bremen und Thüringen haben die Sommerferien bereits Ende Juni begonnen, andere Bundesländer werden bald folgen. Doch wer nun allein oder mit der Familie verreisen möchte, braucht eine gute Reisekranken-, und Rücktritt- beziehungsweise Abbruchversicherung. Das Beratungsunternehmen Servicevalue nimmt im Auftrag von Focus Money seit acht Jahren die größten Anbieter unter die Lupe und kürt die fairsten von ihnen.



Bei der Fairness geht es den Forschern vor allem um:

faires Produktangebot

faire Kundenberatung

faire Kundenkommunikation

faire Leistungsabwicklung und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sie untersuchten die Bewertungen von 2.434 Kunden der 33 größten Reisekrankenversicherer und von 2.096 Kunden von 21 Reiserücktrittsversicherer. Anbieter, die in allen oder in den meisten der fünf Fairness-Dimensionen „sehr gut“ abschneiden, kommen auf die Bestenliste. Einige Gesellschaften haben es in beiden Produktkategorien auf die Top-Liste geschafft.

Darüber hinaus erstellten die Forscher in diesem Jahr ein Fünf-Jahres-Ranking mit den Reiseversicherern, die seit fünf Jahren sehr gut abschneiden. Wir stellen Ihnen die besten Reisekranken- und Rücktrittsversicherer dieses Jahres und der vergangenen fünf Jahre in einer Bilderstrecke vor.

ADAC Versicherungen 1 / 7 Doppelstation der ADAC-Luftrettung:. Bildquelle: ADAC e.V.