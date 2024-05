Wenn unter Anlegern die Rede von den glorreichen Sieben ist, dann ist damit nicht der Kult-Western aus den 1960er Jahren gemeint, sondern die sieben Tech-Unternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Sie haben sich 2023 besonders stark an der Börse entwickelt und trugen maßgeblich zum Kurszuwachs in großen Indizes wie dem S&P 500 bei. Zuletzt schwächelten einzelne Kandidaten zwar wieder, dennoch hat sich der Begriff Magnificent Seven festgesetzt.

Daniel Sailer, Leiter des Sustainable Investment Office, und Boris Anbinder, Portfoliomanager für europäische Dividenden- und Nachhaltigkeitsfonds, beide Metzler Asset Management, wollen eine ähnlich erfolgreiche Riege nun am deutschen Aktienmarkt identifiziert haben. Um nicht David mit Goliath zu vergleichen, sollte man hinzufügen: Es sind Unternehmen, deren Erfolg zumindest in die Richtung der US-Vorbilder geht.

Die Metzler-Spezialisten haben fünf Unternehmen herausgefiltert, die im Dax beziehungsweise dem MSCI Germany Index vertreten sind und die besonders erfolgversprechende Geschäftsmodelle mit einem überzeugenden Nachhaltigkeitsprofil kombinieren. Ein Zusammentreffen, das Sailer und Anbinder anregte, diesen Unternehmen den Titel fantastische Fünf zu verpassen.

Fantastisch nach diesen Kennzahlen

In ihrem Analyseprozess zogen Sailer und Anbinder zunächst das Nachhaltigkeits-Rating des Index-Anbieters MSCI heran. „Das ESG-Rating-Modell von MSCI identifiziert genau die ESG-Risiken, die für eine Unterbranche oder einen Sektor jeweils am wichtigsten sind“, erklären sie. Immerhin können ESG-Risiken je nach Branche und Unternehmen variieren (ESG = ökologisch, sozial, Unternehmensführung). MSCI misst die Unternehmen am hauseigenen ESG-Kriterienkatalog und gebe ihnen dann eine Rating-Note. Diese kann von der untersten Stufe CCC bis zur Top-Stufe AAA lauten.

Als weitere Kennzahl zogen die Metzler-AM-Kollegen den ebenfalls von MSCI berechneten „impliziten Temperaturanstieg“ (Implied Temperature Rise) heran. Diese Kennzahl soll zeigen, wie sich die Emissionen eines Unternehmens auf das internationale Zwei-Grad-Klimaziel voraussichtlich auswirken wird. Der implizite Temperaturanstieg wird in Grad Celsius angegeben.

Musterfirmen in zwei Disziplinen

In beiderlei Hinsicht schlagen sich die herausgefilterten Unternehmen ausgesprochen gut: „Über einen Zeitraum von zehn Jahren haben die ,fantastischen Fünf' den MSCI Germany Index um mehr als 85 Prozent übertroffen“, sagen Sailer und Anbinder. Sie betonen: „Dabei zeichnen sich die Unternehmen nicht nur durch überzeugende Geschäftsmodelle und attraktive Fundamentalkennzahlen aus, sondern auch durch starke Nachhaltigkeitsprofile.“

Bei Metzler AM ist man überzeugt davon, dass Unternehmen mit sehr guten ESG- und Klimaprofilen langfristig auch eine besonders erfolgreiche Kursentwicklung durchliefen. Laut einer hauseigenen Untersuchung von Metzler haben die 20 Prozent der Unternehmen des MSCI ACWI Index, die die höchsten MSCI-Nachhaltigkeits-Ratings besitzen, in den vergangenen fünf Jahren den Index-Durchschnitt deutlich outperformt, sagen Sailer und Anbinder.

Die deutschen „fantastischen Fünf“ stellen wir auf den folgenden Seiten vor >>

SAP

Brunnen vor der SAP-Zentrale in Walldorf © Imago Images / Schöning

Ein Kandidat der fantastischen Fünf ist das deutsche Software-Haus SAP. Die Begründung von Daniel Sailer und Boris Anbinder:

„Mit einem MSCI ESG-Rating von AAA ist SAP im Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen in seiner Branche führend. Zudem ist das Unternehmen mit einem implizierten Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius im Einklang mit den Pariser Klimaabkommen, die das Ziel haben, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad und möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.

SAP spielt als einziges deutsches Unternehmen in der Riege der globalen Technologiegiganten mit. Als einer der führenden Anbieter für Enterprise-Ressource-Planning- (ERP)-Systeme genießt der Technologiekonzern international eine sehr starke Marktstellung.

SAP ist zudem bestens positioniert, um von den strukturellen Megatrends Automatisierung und Digitalisierung in Unternehmen, KI, Machine Learning sowie der Cloud-Transition zu profitieren und somit langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu liefern.

Da sich das Unternehmen vom traditionellen On-Premise- und Lizenzgeschäft abgekehrt hat und nun auf ein abonnementbasiertes Cloud-Modell setzt, wird es widerstandsfähiger gegenüber Wirtschaftszyklen. Für Investoren bietet dies zudem ein defensiveres Profil: Umsätze und Gewinne lassen sich besser vorhersagen. Allerdings ist die aktuelle Dividendenrendite von circa 1,5 Prozent eher unterdurchschnittlich.“

Siemens

Stand von Siemens auf der Hannover Messe 2024 © Imago Images / localpic

Ein weiteres Unternehmen der fantastischen Fünf ist Siemens. Über das Industrie-Unternehmen sagen Sailer und Anbinder:

„Auch Siemens gehört mit einem Rating von AA hinsichtlich ESG-Risiken und -Chancen zu den führenden Unternehmen in seiner Branche. Mit einem impliziten Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius ist das Unternehmen ebenfalls im Einklang mit den Pariser Klimaabkommen.

Mit der Abspaltung der Sparte für medizinische Bildgebung als Siemens Healthineers und des Energiegeschäfts als Siemens Energy hat sich das Industriekonglomerat in den vergangenen Jahren umfassend umstrukturiert. Der neue CEO Roland Busch kündigte nach seiner Ernennung im Februar 2021 die neue Identität des Unternehmens als integriertes Technologieunternehmen an. Damit wendet er sich von den traditionellen Wurzeln und dem Schwerpunkt als Hersteller für Investitionsgüter und Maschinen ab.

Im wertvollsten Segment, Digital Industries, produziert Siemens mit einem Umsatzanteil von circa 30 Prozent Hard- und Softwarelösungen, um Industrieprozesse zu automatisieren. Dadurch ist der Industrieriese gut aufgestellt, um von dem strukturellen Wandel zur Industrie 4.0 zu profitieren.

Gemeinsam mit den verbleibenden Beteiligungen in den abgespaltenen Bereichen Energie und Healthcare sowie dem ,Smart-Infrastructure'- und Transportgeschäft bietet Siemens ein breit diversifiziertes Produktportfolio. Es zeichnet sich durch konstante Margen und Wachstumsraten aus, vergleichbar dem globalen BIP-Wachstum.

Darüber hinaus verfügt Siemens über eine Dividendenrendite von etwa 3 Prozent, gekoppelt mit historisch kontinuierlichen Erhöhungen nach einer erstmaligen Dividendenkürzung seit über 25 Jahren während der Covid-19-Pandemie.“

Allianz

Leuchtreklame in Düsseldorf © Imago Images / Michael Gstettenbauer

Auch die Allianz fällt unter die fantastischen Fünf. Über den deutschen Erstversicherer Nummer eins sagen Sailer und Anbinder:

„Eine der Erfolgsgeschichten aus deutscher Sicht ist die Versicherungsindustrie. Das Dax-Schwergewicht Allianz kann – ebenso wie die Münchener Rück – mit einer beeindruckenden Kurs- und Dividendenhistorie aufwarten. Der Konzern hat die Dividende seit der Finanzkrise nicht mehr gesenkt. Er gehört somit zum elitären Club der Dividendenaristokraten.

Die Allianz-Aktie bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Diese wird um Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe ergänzt. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Aktie betrug in den vergangenen 20 Jahre 12 Prozent. Mit einem ESG-Rating von AA und einem impliziten Temperaturanstieg von 1,3 Grad Celsius weist die Allianz zudem ein positives Nachhaltigkeitsprofil aus.“

Münchner Rück

Hauptsitz der Münchner Rück mit Teil einer Skulptur im Vordergrund © Imago Images / aal.photo

Der Rückversicherer Münchner Rück ist ebenfalls dabei. Sailer und Anbinder sagen über die Aktie:

„Wie auch die Allianz ist die Münchner Rück ebenfalls ein Dax-Schwergewicht. Das Unternehmen kann mit einer beeindruckenden Kurs- und Dividendenhistorie aufwarten. Die Münchner Rück hat die Dividende seit der Finanzkrise nicht mehr gesenkt. Damit gehört sie zum elitären Club der Dividendenaristokraten.

Die Münchner-Rück-Aktie bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Anleger profitieren davon, dass das Unternehmen eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkauft – wie es im Übrigen auch die Allianz macht.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der vergangenen 20 Jahre betrug bei der Münchner Rück 13 Prozent. Mit einem Rating von AAA und einem impliziten Temperaturanstieg von 1,3 Grad Celsius weist der Rückversicherer zudem ein positives Nachhaltigkeitsprofil aus.“

Deutsche Telekom

Telekom-Logo auf dem Dach der Konzernzentrale in Bonn © Imago Images / Jürgen Schwarz

Schließlich steht auch die Deutsche Telekom in der Auswahl. Die Metzler-AM-Spezialisten Sailer und Anbinder sagen zu der Aktie:

„Lange Zeit galt die US-amerikanische Tochter T-Mobile US als Sorgenkind der Deutschen Telekom. Nach zwei gescheiterten Versuchen, die Sparte an Mitbewerber in den USA zu verkaufen, ging man zum Angriff über: Erst wurde der Bereich mit der Übernahme der Metro PCS als separate Einheit börsengelistet. Dann wurde durch die Übernahme von Sprint ein dritter Telekommunikationsgigant neben Verizon und AT&T geschaffen.

Mittlerweile ist das US-Geschäft das Kronjuwel im Konzern, an dem die Deutsche Telekom etwas über 50 Prozent hält. T-Mobile US ist aktuell für Wachstum auf allen Ebenen (Umsatz, Gewinn, Free-Cashflow und Dividende) im Gesamtkonzern verantwortlich. Aber auch das Europa- und vor allem das Deutschlandgeschäft stehen sehr solide da. Neben den schwächelnden Konkurrenten Vodafone und O2 ist die Deutsche Telekom klarer Technologie- und Qualitätsführer.

Im Bereich Management der wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen ist die Deutsche Telekom mit einem Rating von BBB eine Ausnahme unter den ,fantastischen Fünf': Die Wertung ist gemäß den Daten der ESG-Research-Agentur MSCI auf eine nur durchschnittliche Beurteilung im Industrievergleich beim Mitarbeiter-Management zurückzuführen. Allerdings steht das Unternehmen mit einem impliziten Temperaturanstieg von 1,3 Grad im Einklang mit den Pariser Klimaabkommen.“