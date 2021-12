Die Favoriten der Top-Vermögensverwalter: DB Platinum CROCI Sectors Fund

Aktien sind noch immer moderat bewertet, zudem sind sie im aktuellen Zinsumfeld eine attraktive Alternative zu Renten- und Geldmarktprodukten. Die sich abkühlende Konjunktur könnte allerdings kurzfristig zu Enttäuschungen führen. Hinzu kommt, dass neben der Euro-Krise auch die fiskalische Klippe in den USA sowie schwelende geopolitische Konflikte (Israel/Iran; China/ Japan; Syrien) hohe, teils unkalkulierbare Risiken für die internationalen Finanzmärkte bergen.In einem solchen Umfeld stellen wertorientierte Aktienfonds eine adäquate Investmentlösung dar. Sie weisen häufig eine konservativere Ausrichtung auf als wachstumsorientierte Fonds – das mildert potenzielle Kursrückgänge in volatilen Marktphasen. Zu den gängigsten Bewertungsmaßstäben für Value- Investoren gehört das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das den Kurs einer Aktie relativ zum Gewinn ausdrückt. Dadurch lassen sich die Bewertungen verschiedener Aktien vergleichen.Es gilt jedoch zu beachten, dass das KGV unter anderem wegen unterschiedlicher Bilanzierungsund Steuerregularien, Finanzierungsstrukturen und Wachstumszyklen von Unternehmen nur eingeschränkt aussagekräftig ist. Vor diesem Hintergrund hat uns der regelbasierte Ansatz des DB Platinum CROCI Sectors Fund überzeugt. Das Kürzel CROCI steht für Cash Return on Capital Invested - ein Modell, das die Deutsche Bank bereits 1996 eingeführt hat, um aus Geschäftsberichten gewonnene Zahlen systematisch und quantitativ in ökonomisch interpretierbare Daten umzuwandeln.Das CROCI-Modell stellt eine unternehmens-, länder- und branchenübergreifende Vergleichbarkeit her, indem es zum Beispiel Abschreibungsmethoden oder die Behandlung von Inflation und immateriellen Vermögenswerten vereinheitlicht. Die so bereinigte Datenbasis bildet die Grundlage für das speziell entwickelte ökonomische KGV (ÖKGV). Der CROCI Sectors Fund investiert aus dem Universum von Euro Stoxx Large Index, dem japanischen Topix 100 und den 251 größten US-Unternehmen aus dem S&P 500 immer in je zehn Aktien der drei Sektoren, die das geringste Zwölf-Monats-ÖKGV aufweisen.Dabei erfolgt einmal im Monat eine Anpassung. Die im April 2009 aufgelegte institutionelle Tranche des Fonds überzeugt bislang mit einer hervorragenden Wertentwicklung im Vergleich zu Wettbewerbern und zum Vergleichsindex MSCI World, seit April 2012 ist auch eine Tranche für Privatanleger verfügbar.Die Wurzeln der in Frankfurt ansässigen Privatbank reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Ihre Aufgabe sieht sie seit jeher darin, anspruchsvollen Kunden umfassende individuelle Lösungen zu bieten und weltweit Märkte zu erschließen. Mit rund 1.200 Mitarbeitern an 13 deutschen Standorten sowie in Abu Dhabi, Genf, Luxemburg und Zürich berät sie Unternehmer und ihre Familien in allen Fragen der Vermögensverwaltung und des Corporate Advisory.