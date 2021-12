Die Favoriten der Top-Vermögensverwalter: Invesco EM Local Currencies Debt

Früher zählte bei der Geldanlage vor allem eines: die Rendite. Mit der Finanzkrise der vergangenen Jahre hat sich das geändert. Um die Risiken zu minimieren, halten viele Anleger derzeit hohe Teile ihres Vermögens in Tages- oder Festgeldern. Doch auch hier lauern Risiken. Bei Inflationsraten von derzeit rund 2 Prozent und einem Tagesgeldzins nahe Null ist die schleichende Geldentwertung durch die negative Realverzinsung gewiss.Ebenso werden Anlagechancen inklusive der damit einhergehenden Zins- und Dividendenzahlungen am Wegesrand liegen gelassen. Viele der aufstrebenden Volkswirtschaften haben ihren Weg der wirtschaftlichen Entwicklung auch während der Finanzkrise fortgesetzt. Im Gegensatz zu vielen Industrieländern weisen die Schwellenländer eine deutlich niedrigere Verschuldungsrate der privaten Haushalte und Unternehmen aus.Hier kann ein Investment eine gute Anlagemöglichkeit bieten – und zwar nicht nur für Aktienkäufer, denn auch die Rentenmärkte locken mit attraktiven Renditen. Der von uns favorisierte Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund investiert in Anleihen der Schwellenländer in heimischer Währung. Somit können zu den höheren Renditen dieser Papiere gegenüber Anleihen aus den etablierten Märkten aufgrund der verbesserten Fundamentaldaten noch Wechselkursgewinne hinzukommen.Anleger profitieren mit den Lokalwährungsanleihen vom fortgesetzten Reifungsprozess der Schwellenländer- Rentenmärkte und ergänzen ihr Portfolio um eine zusätzliche Dimension. Die Fondsmanager Claudia Calic und Eric Lindenbaum können auf ein sehr erfahrenes, weltweit agierendes Emerging-Markets- Team zurückgreifen. Dieses Zusammenspiel hat zur guten Wertentwicklung der Vergangenheit beigetragen. Aufgrund seines Volumens von 700 Millionen Euro ist der Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund flexibel in der Auswahl der Anleihen.Seit Juni dieses Jahres gibt es den Fonds auch in einer Euro-Variante, die die jährlichen Erträge ausschüttet (WKN A1JZ9T) und somit für deutsche Anleger unter steuerlichen Aspekten besser geeignet ist als die Ursprungsvariante, die die Erträge thesauriert. Wer die Chancen dieses Fonds für sich nutzen möchte, muss sich jedoch der damit einhergehenden höheren Schwankungen bewusst sein. Der Anlagehorizont für ein solches Investment sollte mindestens fünf Jahre betragen.Mit einem betreuten Volumen von mehr als 200 Millionen Euro gehört die 1999 in Münster gegründete Gesellschaft zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Privaten und institutionellen Kunden bietet sie einen umfangreichen Service in allen Vermögensfragen, zudem managt sie mit dem Stiftungsfonds Westfalen, dem Dachfonds Fondspicker Global UI und dem Rentenfonds Zinsplus UI auch drei hauseigene Investmentprodukte.