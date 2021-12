Die Favoriten der Top-Vermögensverwalter: Plenum Maritime Fund

Wir haben den Anspruch, frühzeitig interessante Investmentansätze und dazugehörige Fondslösungen zu finden, bevor jeder über sie spricht. Deshalb empfehlen wir gelegentlich auch Investmentfonds, die relativ neu am Markt sind. Dazu gehört unter anderem der Plenum Maritime Fund der Schweizer Investmentboutique Plenum, den wir auch in unseren Mischfonds Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI (WKN: A0MZ31) aufgenommen haben. Dort ist er aktuell mit gut einem Prozent gewichtet.Wir erwarten, dass sich der internationale Wirtschaftsaufschwung 2011 fortsetzt. Davon profitiert der globalisierte Transportverkehr, der zu über 90 Prozent auf dem Seeweg erfolgt. Nach früheren Krisen war der Seehandel immer der erste Wirtschaftszweig, der wieder anzog und dabei ein deutlich höheres Tempo vorlegte als andere Bereiche. Anleger konnten daran bislang nur über KG-Schiffsbeteiligungen teilhaben, die de facto illiquide und aufgrund der hohen Fondskosten meist defizitär sind. Dabei gibt es weltweit um die 500 börsengehandelte Schifffahrtsunternehmen, die außer im Seetransport teilweise auch in der Tiefseeförderung von Rohstoffen tätig sind. Darunter finden sich viele traditionsreiche, dividenden- und cashflow-starke Unternehmen, die auch in den Krisenjahren 2008 und 2009 gute Dividenden ausgeschüttet haben.Der Schwerpunkt des Plenum Maritime Fund liegt auf Schifffahrtsaktien mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen und einer Marktkapitalisierung von mindestens 250 Millionen. Mit dieser Ausrichtung landete er bei den jüngsten Feri Euro-Rating Awards in der Sonderkategorie „Fund Innovations 2011“ auf Anhieb unter den Top 5. Der Fondsmanager Haakon Haland arbeitet seit 2006 für Plenum. Als Spezialist für Rohstoff- und Schiffsanlagen pflegt er intensive persönliche Kontakte zu norwegischen Investmentbanken und Schiffsbrokern wie Pareto Securities oder ABG Sundal Collier.Das noch recht niedrige Fondsvolumen von aktuell 4,7 Millionen Euro wird nach zugesagten institutionellen Investitionen voraussichtlich bereits bis Ende Februar die Marke von 6 Millionen Euro erreichen. Dabei dürfte es kaum bleiben – mittlerweile haben bereits drei globale Dachfonds den Plenum Maritime Fund in ihr Portfolio aufgenommen.Sigavest Vermögensverwaltung GmbH wurde 2001 in Berlin von den Bankkaufleuten Christian Mallek und Carsten Römer gegründet. Mittlerweile besteht das Team aus sieben Mitarbeitern, sämtlich Bankkaufleute vom Vermögensverwalter bis zum Börsenhändler. Neben einem 2007 aufgelegten Dachfonds bietet Sigavest Privatanlegern ab 50.000 eine aktive Vermögensverwaltung an, das aktuell betreute Volumen liegt bei 70 Millionen Euro.