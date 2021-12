Redaktion 16.12.2021

Investmenttalk von Eyb & Wallwitz „Die Fed macht alles richtig“

2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Was hat Anleger in diesem Jahr bewegt? Und wie geht es 2022 an den Märkten weiter? Im Podcast tauschen sich die Eyb-&-Wallwitz-Spezialisten Kristina Bambach, Georg von Wallwitz und Ernst Konrad über die Corona-Krise und Geldpolitik aus.