Jüngste Inflationsdaten Die Fed muss zum großen Besteck greifen

Tiffany Wilding, PIMCO

Ein Plus von 9,1 Prozent zum Vorjahr; ein noch stärkerer Anstieg als erwartet: Die US-Inflationsdaten zum Verbraucherpreisindex (VPI) haben in der US-Notenbank wahrscheinlich die Alarmglocken schrillen lassen. Die Kerninflation scheint nun bei Waren und Dienstleistungen weitgehend gefestigt zu sein, was die Fed in ihrer Überzeugung bestärken dürfte, dass eine noch restriktivere Politik angemessen ist. Wir gehen nun davon aus, dass die Fed sowohl auf der Juli-Sitzung als auch auf der September-Sitzung mindestens eine weitere Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte ankündigen wird – wobei die Gefahr einer Anhebung um 100 Basispunkte wächst.

Allison Boxer, PIMCO

Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass die Inflationszahlen vom Juni die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöhen, die nun in den nächsten zwölf Monaten eintreten könnte. Es wird immer offensichtlicher, dass die Fed die Wirtschaft rasch abkühlen muss, um die Inflation in den nächsten Jahren wieder auf das Zielniveau zu bringen. Sollte sich die Inflation jedoch trotz langsamerer Konjunkturentwicklung hartnäckiger als erwartet erweisen, könnte sogar ein stärkerer Tritt auf die Bremse erforderlich sein.

Mieten und Kerngüterpreise ziehen an

Im Juni stieg der Verbraucherpreisindex um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit stärker als im Konsens erwartet. Besonders besorgniserregend ist, dass die Lebensmittel- und Energiepreise im Juni zwar zunächst ihren Höchststand erreicht haben könnten, der zugrunde liegende Kerninflationsdruck sich jedoch zu beschleunigen schien. Der monatliche Preisanstieg bei den Mieten und die äquivalente Miete der Eigentümer (OER) beschleunigte sich weiter und scheint zumindest bis zum Jahresende auf einem hohen Inflationsniveau zu bleiben. Zinserhöhungen der Fed führen zunächst eher zu einem Anstieg der Mieteninflation: In der Regel wird Wohneigentum weniger erschwinglich und mehr Menschen drängen auf den Mietmarkt. In der Regel beginnt die Mieteninflation erst dann zu sinken, wenn sich der Anstieg der Immobilienpreise abzuschwächen beginnt. Die VPI-Inflation hinkt den allgemeineren Trends auf dem Wohnungsmarkt dagegen in der Regel hinterher.

Im Gefolge der jüngsten Inflationszahlen gab es kaum Anzeichen für Preisabschwächungen in den wichtigsten Warenkategorien, trotz Berichten über höhere Lagerbestände und einen langsameren Warenverbrauch. Die von uns mithilfe von PIMCO-Instrumenten ermittelte Gesamtinflation im Einzelhandel hat sich im Juni erneut beschleunigt, während die Inflation bei den Kraftfahrzeugpreisen ebenfalls stabil blieb. Die Tatsache, dass sich die Einzelhandelsinflation trotz des zuletzt verlangsamten Ausgabentempos weiter beschleunigt, deutet darauf hin, dass sich die Inflation möglicherweise stärker verfestigt hat als bislang angenommen.

Trotz der Juni-Daten gehen wir indes weiterhin davon aus, dass sich die Inflationstendenzen auf den US-Kerngütermärkten abschwächen werden. Die Gebrauchtwagenpreise im Großhandel sind Ende Juni erneut gesunken, das Verhältnis von Lagerbeständen zu Verkäufen ist in mehreren Einzelhandelskategorien stark angestiegen und die USA scheinen kurz vor einer Rezession im Frachtverkehr zu stehen – es wird ein Rückgang des Frachtvolumens über mehrere Quartale hinweg erwartet. Die in den vergangenen Monaten auf breiter Front zu verzeichnende Beschleunigung der Inflation deutet jedoch darauf hin, dass sie sich von der sinkenden realen Nachfrage wenig beeindruckt zeigt.

Die Fed-Politik erhöht das Rezessionsrisiko

Für die US-Notenbank hat sich die geldpolitische Diskussion wahrscheinlich von „Ist eine restriktive Geldpolitik angemessen?“ zu „Wie restriktiv lässt sich verantworten?“ verlagert. Zumindest scheint das derzeitige Niveau des Leitzinses – der immer noch akkommodierend ist – nicht mehr mit der wirtschaftlichen Situation und dem Inflationsdruck in den USA übereinzustimmen.

Eine schnellere Straffung der Geldpolitik bedeutet unserer Ansicht nach, dass eine Rezession in den USA in den nächsten zwölf Monaten immer wahrscheinlicher wird. Schon jetzt sind wir Zeuge einer raschen Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik – und dieser Schwungverlust ist eingetreten, bevor die Fed-Maßnahmen zur Verlangsamung der Wirtschaft voll zum Tragen kamen. Dieses Signal deutet darauf hin, dass die Tiefe und Breite einer wirtschaftlichen Kontraktion in allen Sektoren ausgeprägter sein könnte als bisher angenommen.