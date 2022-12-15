US-Zinsentscheid Die Federal Reserve setzt ihren Kurs fort

Kurz vor Jahresende hat die Federal Reserve (Fed) den Leitzins erneut um 50 Basispunkte angehoben und auf ein Niveau von 4,25-4,5 Prozent gebracht. Damit hat die US-Notenbank „dem Markt ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen und die Hoffnungen auf eine Wende zunichte gemacht“, so Jon Maier, Investmentchef bei Global X.

Pressekonferenz der Fed: Der Leitzins wird weiter angehoben, bis die Inflation auf ihr 2 Prozent-Ziel gesunken ist.

Der aktuelle Zinserhöhungszyklus ist der aggressivste seit den 1980er Jahren, und er ist noch nicht zu Ende. Man bedenke dabei, dass die Fed zu spät zur Inflationsparty kam. Die Nachrichten der Fed deuten allerdings darauf hin, dass ihre Maßnahmen greifen. Für das Jahr 2023 rechnen wir zwar nicht mit einer Kursänderung, erwarten aber, dass die Zinsen langsamer steigen werden.

Jon Maier © Global X

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Eins ist klar: Höhere Zinsen sind erforderlich, um die Inflation auf das 2 Prozent-Ziel der Fed zu senken. Powell erklärte, dass die endgültige Höhe der Zinssätze wichtiger sei als das Tempo, da dies letztlich darüber entscheide, wie lange die Fed restriktiv bleiben werde.

Das steht im Einklang mit unserem Ausblick für das kommende Jahr, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer defensiven Ausrichtung angesichts der kurzfristigen Risiken, der Konzentration auf Qualität und der Suche nach Wachstumschancen innerhalb einzelner Branchen vorsieht.