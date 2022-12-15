US-Zinsentscheid Die Federal Reserve setzt ihren Kurs fort
Der aktuelle Zinserhöhungszyklus ist der aggressivste seit den 1980er Jahren, und er ist noch nicht zu Ende. Man bedenke dabei, dass die Fed zu spät zur Inflationsparty kam. Die Nachrichten der Fed deuten allerdings darauf hin, dass ihre Maßnahmen greifen. Für das Jahr 2023 rechnen wir zwar nicht mit einer Kursänderung, erwarten aber, dass die Zinsen langsamer steigen werden.
Eins ist klar: Höhere Zinsen sind erforderlich, um die Inflation auf das 2 Prozent-Ziel der Fed zu senken. Powell erklärte, dass die endgültige Höhe der Zinssätze wichtiger sei als das Tempo, da dies letztlich darüber entscheide, wie lange die Fed restriktiv bleiben werde.
Das steht im Einklang mit unserem Ausblick für das kommende Jahr, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer defensiven Ausrichtung angesichts der kurzfristigen Risiken, der Konzentration auf Qualität und der Suche nach Wachstumschancen innerhalb einzelner Branchen vorsieht.