Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Guido vom Schemm empfiehlt den Value-Invest Lux Global

Häufig ist deshalb den Medien zu entnehmen, dass die Dividende der neue oder bessere Zins sei. Ob dies zutrifft, mag erstmal dahingestellt sein. Für einen Investor mit mittel- und langfristiger Perspektive waren solide Aktien aber schon immer die intelligentere Lösung.Im aktuellen Umfeld schätzen wir daher besonders Fonds mit einem klaren Fokus auf Aktien, die für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg stehen.Angesichts der aktuell recht starken Schwankungen an den Kapitalmärkten ist der Fonds deshalb für uns ein idealer Baustein, um unsere Mandanten verhältnismäßig besser schlafen zu lassen.Langfristig schlagen bekanntermaßen nur die wenigsten Fondsmanager ihren jeweiligen Vergleichsindex.Den Aktien-Schwerpunkt im Fonds bilden generell Standardwerte, wobei zurzeit knapp 70 Prozent des Portfolios auf die Bereiche Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Luxuskonsumgüter entfallen.Vor dem Hintergrund einer Disinflation und eines weltweit abnehmenden Wirtschaftswachstums rücken die Hersteller von Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs immer stärker in den Vordergrund.Top-Holdings im Fonds wie die niederländische Ahold oder Danone spiegeln die Performance und Philosophie im schwierigen Aktienjahr 2015 wider.Sollte das weltweite Wirtschaftswachstum entgegen unserer Erwartung Fahrt aufnehmen, könnte Hansen mit seinem Team zwar in der Performance gegenüber anderen globalen Aktienfonds zurückfallen.Davon losgelöst ist der Value-Invest Lux Global für uns ein zuverlässiger Baustein eines jeden aktienhaltigen Portfolios, um eine attraktive, risikobereinigte und nachhaltige Performance zu erwirtschaften.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an