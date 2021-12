Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Thomas Portig empfiehlt den Fidelity Global Dividend

Thomas Portig

Vom Start weg (Auflegung im Jahr 2012) verantwortet Daniel Roberts den auf über 6 Milliarden Euro angewachsenen Aktien­fonds Fidelity Global Dividend. Sein Fokus liegt auf Aktien mit einer soliden Dividenden­rendite, die durch steigende Unternehmens­erlöse abgesichert ist.

Roberts ist es wichtig, dass die Geschäftsmodelle nachvollziehbar sind und die Unternehmen über eine Si­cherheitsmarge verfügen. Das Ergebnis ist ein konservatives Portfolio von aktuell 47 Aktien, das gemäß der Morningstar Stilbox den Schwerpunkt in Substanzwerten mit großer Börsenkapitalisie­rung hat.

Bedingt durch sein Bottom­-up-­Prinzip ignoriert Roberts den Vergleichsindex MSCI AC World. Die meisten global anlegenden Ak­tienfonds gewichten die USA analog zum Index mit rund 56 Prozent. Roberts hingegen investiert nur 28 Prozent in den USA. Wir sind in der kostengünstigen Y­-Anteilsklasse (ISIN: LU1169812200) mit laufenden Kosten in Höhe von 1,04 Prozent investiert.

• Gesellschaft: Fidelity

• Fondsmanager: Daniel Roberts

• ISIN: LU0731782404

• Auflegung: 31. Januar 2012

• Performance seit Auflegung: 137,6 Prozent

• Volatilität (3 Jahre): 8,6 Prozent

• Anlageklasse: Aktienfonds International