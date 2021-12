Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Thomas Portig empfiehlt den Invesco Global Targeted Returns Fund

Eine bessere Wertentwicklung erreichen als mit Sparzinsen, bei weniger Schwankungen als an den globalen Aktienmärkten – das ist vereinfacht ausgedrückt das Ziel des Invesco Global Targeted Returns Fund.Das Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den Drei-Monats-Euribor um 5 Prozentpunkte pro Jahr übersteigt. Dabei soll der Anteilspreis höchstens halb so stark schwanken wie bei einem globalen Aktien-Portfolio.Hauptverantwortlich für das Fondsmanagement ist David Millar. Seine Co-Manager sind Dave Jubb und Richard Batty. Alle drei Fondsmanager arbeiten seit März 2013 bei Invesco.Die drei Experten sind seit zwei Jahrzehnten auf Multi-Asset-Anlagen spezialisiert und verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz.Die Strategie des Fonds basiert auf zwei Grundsätzen – Freiheit beim Investieren und ein konsequentes Risikomanagement.Etwa innerhalb traditioneller Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Währungen. Oder in weniger traditionellen Anlagen wie Instrumenten, die sich je nach Höhe der erwarteten Inflation oder der Schwankungsstärke der Märkte entwickeln. Mindestens 25 bis 30 Anlageideen sollen so zusammenspielen, dass sie die Risiken senken.Das Resultat ist eine echte Streuung der Vermögenswerte über fast alle Anlageklassen hinweg. Eine Diversifikation, die weit über herkömmliche Mischfonds hinausgeht.Mit einem Volumen von 3,7 Milliarden Euro ist der Fonds groß genug, um die beabsichtigte Strategie umzusetzen und etwas manövrierbarer als das größere Konkurrenzprodukt von Standard Life.Dank unserer Marktstellung investieren wir für unsere Kunden in die kostengünstige institutionelle C-Klasse, daneben gibt es aber auch eine A-Klasse für Privatanleger.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an