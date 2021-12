Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Ulrich Harmssen empfiehlt den IP White

Für unsere Fonds-Vermögensverwaltungen Top Select Plus, Top Select Dynamic und Top Select Pension versuchen wir immer wieder, Fondsperlen zu entdecken.Dieser von der Freien Internationalen Sparkasse in Luxemburg aufgelegte Mischfonds konzentriert sich überwiegend auf europäische Papiere, und zwar unabhängig von einem Vergleichsindex. Auf der Aktienseite hält Fondsmanager Lars Rosenfeld derzeit vor allem deutsche Nebenwerte, auf der Rentenseite kurzlaufende Unternehmensanleihen europäischer Aussteller.Darüber hinaus sichert er den Aktienanteil durch Optionen und Futures auf den Dax oder den Euro Stoxx 50 ganz oder teilweise ab.Im Kalenderjahr 2015 hat Rosenfeld mit seinem Team in einem schwierigen Börsenumfeld ein absolutes Kunststück hinbekommen: Der Anteilswert des IP White ist um 14,6 Prozent gestiegen, bei einer sehr niedrigen Volatilität in Höhe von nur knapp 4 Prozent. Und auch im ersten Halbjahr 2016 beeindruckt der Fonds mit einem Zuwachs in Höhe von gut 6 Prozent.Auffällig für uns in der Analyse war insbesondere die Periode vom 20. Juli 2015 bis zum 20. September 2015: In dieser Zeit verlor der Dax 19,7 Prozent, der IP White hingegen legte im gleichen Zeitraum um sensationelle 5,1 Prozent zu! Angesichts dieser Zahlen in einem mehr als nur herausfordernden Umfeld sollte man sich – bevor man begeistert investiert – natürlich unbedingt fragen, ob dieses Ergebnis auf einen systematischen und nachvollziehbaren Anlageprozesses zurückgeht oder möglicherweise doch nur durch Glück zustande gekommen ist.Auf Nachfrage erklärt der zuständige Fondsmanager Lars Rosenfeld, dass der Aktienanteil des Fonds in der genannten Phase einerseits immer zu mindestens 50 Prozent abgesichert war und er andererseits mit Titeln wie Homag MAN und Kardex just jene Werte im Portfolio hatte, die sich entgegengesetzt zum stark fallenden Markt sehr positiv entwickelten.Fallen Märkte, legen die Absicherungsinstrumente im Wert zu. Fallen zugleich die ausgewählten Long-Positionen weniger stark als die abgesicherten Indizes, isoliert man wirkungsvoll das Alpha des Fondsmanagers. Dies gilt umso mehr, wenn die ausgewählten Aktien im Betrachtungszeitraum sogar an Wert zulegen können.Nur wenn dann auch die Auswahl der Einzeltitel stimmt, lässt sich schlussendlich eine zufriedenstellende Wertentwicklung nach Kosten für die Absicherung erzielen.Das Konzept steht und fällt also – wenig überraschend - einerseits mit der Qualität der Auswahl von Aktien durch Lars Rosenfeld und sein Team. Zugleich jedoch wird der zukünftige Anlageerfolg des Fonds auch andererseits wesentlich bestimmt sein von der Fähigkeit der Manager, Risiken für die Märkte richtig einschätzen zu können, da sich hieraus der jeweilige Grad der systematischen Absicherung ableitet.Man darf gespannt sein, ob sich das gute Gespür von Lars Rosenfeld und seinem Team für Märkte und Einzeltitel auch in der Zukunft bewährt.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an