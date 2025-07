Die B2B-Direktbank FNZ Bank (vormals Ebase) verwaltet rund 60 Milliarden Euro Kundenvermögen. In einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die Depotbank einmal pro Monat einen Einblick in die Bewegungen innerhalb ihrer Kundendepots. Dabei liefert sie Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl mit Blick auf die Fondskategorien aktiv gemanagte Fonds und ETFs als auch auf Einzelfondsebene. FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die Ergebnisse.

Herr Karst, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für Juni 2025 ab?

Peter Karst: Die Börsen haben sich im Juni insgesamt erfreulich entwickelt. Insbesondere der deutsche Markt hat dabei stark abgeschnitten. Nach einem starken Jahresstart und den zwischenzeitlich doch sehr massiven Kursverlusten im April lässt sich damit eine positive Zwischenbilanz für das erste Halbjahr 2025 ziehen. Auch Anleger, die erst Anfang des Jahres investiert haben, konnten dadurch vielfach Kursgewinne verzeichnen, trotz der zwischenzeitlichen Marktturbulenzen. Wer seit mehreren Jahren investiert ist, konnte von dem bereits sehr langen bestehenden nachhaltigen Aufwärtstrend profitieren.

Vor diesem Hintergrund war die Nachfrage der FNZ-Kunden nach Fonds auch im Juni weiter ausgeprägt. So haben die Käufe die Verkäufe mit einem Fundflow-Faktor von 1,07 überstiegen. Die Handelsaktivität ist dagegen im Vergleich zu den sehr volatilen Vormonaten leicht gesunken und liegt etwas unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im Juni 2025 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 90 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 10 Prozentpunkte unter dem Schnitt des Vorjahres. © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im Juni positioniert?

Karst: Der Juni war durch eine Asset-Klassen-übergreifend breite Nachfrage geprägt. So haben die Kunden sowohl ihre Bestände in Aktienfonds als auch Rentenfonds ausgebaut. Bei Aktienfonds überstiegen die Käufe die Verkäufe mit einem Fundflow-Faktor von 1,06 nur in geringem Umfang. Dabei waren vor allem Fonds gefragt, die in europäische Werte oder aber in den USA investieren. Bei Rentenfonds war die Nachfrage deutlich ausgeprägter. Hier lag der Fundflow-Faktor bei 1,63. Damit lagen die Käufe um mehr als die Hälfte über den Verkäufen. Dabei waren bei den FNZ-Bank-Kunden vor allem Rentenfonds mit einem Anlageschwerpunkt in Europa sowie solche mit einem weltweiten Anlageuniversum im Fokus.

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).



Lesebeispiel: Im Juni 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um rund 7 Prozent über den Mittelabflüssen. © FNZ Bank

Wie war die Situation bei Mischfonds?

Karst: Dort haben sich Käufe und Verkäufe die Waage gehalten. Der Fundflow-Faktor lag exakt bei 1,0. Dabei gab es jedoch mit Blick auf den regionalen Fokus der Fonds deutliche Unterschiede in der Präferenz der Kunden. So haben bei Mischfonds, die europaweit anlegen, die Käufe die Verkäufe mit einem Fundflow-Faktor von 1,17 deutlich übertroffen. Dagegen wurden beispielsweise Fonds mit einem Schwerpunkt auf Anlagen in Deutschland überwiegend verkauft. Bei weltweit investierenden Mischfonds waren Käufe und Verkäufe ausgeglichen

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden zuletzt besonders interessiert?

Karst: Im Juni fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der FNZ Bank Kunden zwei Aktienfonds und drei Geldmarktfonds:

Der erste Aktienfonds, der Fidelity Funds - Global Technology Fund (LU0099574567), strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens 70 Prozent – in der Regel sogar 75 Prozent – seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Anlageziele sind Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Außerdem fließen 50 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Der zweite Aktienfonds ist der DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD (DE0009848119). Er bietet eine Aktienanlage mit der Chance auf einen laufenden Ertrag. Hierzu investiert das Management weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

Der erste Geldmarktfonds ist der ODDO BHF Money Market DR-EUR (DE000A0YCBQ8). Er beteiligt sich an der Entwicklung der Geldmärkte und zielt damit auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs ab. Liquidität und maximale Sicherheit haben dabei oberste Priorität. Um das zu erreichen, investiert das Fondsmanagement aktiv in eine Kombination von Geldmarktinstrumenten und legt den Fokus auf Anleihen von öffentlichen Ausstellern, Pfandbriefen oder Covered Bonds sowie Termingelder.

Der zweite Geldmarktfonds ist der Allianz Euro Cash - A – EUR (LU0052221412). Er investiert in erster Linie in festverzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente und wählt dazu überwiegend Titel mit gutem bis hervorragendem Kreditrating aus. Maximal 5 Prozent des Fonds dürfen in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.

Der dritte Geldmarktfonds ist der DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230). Er zielt auf die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro ab und investiert in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabel verzinsliche Wertpapiere.