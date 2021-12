Die Franzosen kommen: ETF-Anbieter Amundi jetzt in Deutschland

Eher sinnlos wirken dagegen so wilde Konstruktionen wie der MSCI World ex EMU ETF (WKN: A0RPV6), der rund 1.400 Unternehmen aus der ganzen Welt enthält, aber die Eurozone ausspart.Die komplette neue Amundi-Palette als PDF-Dokument können Sie hier herunterladen.Erst in einer aktuellen Umfrage von Kommalpha meinten viele Investoren, es gebe genug ETF-Anbieter in Deutschland. Amundi ETF trägt sich jedoch schon seit einigen Monaten mit dem Gedanken , hier Fuß zu fassen. Es gehört zur Fondsgesellschaft Amundi Group. Und die wiederum gehört zu einem Viertel der Großbank Société Générale und zu drei Vierteln Crédit Agricole.