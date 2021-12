Die fünf beliebtesten ETFs des Jahres 2012

159 neue Exchange Traded Funds (ETFs) kamen bisher im Jahr 2012 auf den Markt. In den rund 1.700 europäischen ETFs steckt ein Vermögen von etwa 292 Milliarden Euro. Grund genug für das Analysehaus Morningstar, die Branche etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.Dabei fällt auf, dass unter den fünf meistverkauften ETFs zwar drei Fonds des Marktführers iShares sind. Den beliebtesten Fonds hat aber eine andere Investmentgesellschaft aufgelegt. Amundi verweist den iShares Global Corporate Bond auf den zweiten Platz. Der Amundi ETF Topix EUR Hedged Daily sammelte seit der Auflage am 16.10.2012 durchschnittlich fast 5 Millionen Euro am Tag ein.Die Fondsmanager bauen den japanischen Topix Index nach. Er bildet den gesamten japanischen Aktienmarkt mit rund 1.700 Unternehmen ab. Die weiteren Platzierungen mit den durchschnittlichen Zuflüssen pro Tag sehen Sie hier.1. Platz: Amundi ETF Topix EUR Hedged Daily4,9 Millionen Euro / Tag2. Platz: iShares Global Corporate Bond3,9 Millionen Euro / Tag3. Platz: iShares Global High Yield Bond3,7 Millionen Euro / Tag4. Platz: Lyxor ETF SG Glbl Quality Inc NTR D-EUR1,6 Millionen Euro / Tag5. Platz: iShares Barclays Cap EUR Corp Bd Int Rt H1,2 Millionen Euro / Tag