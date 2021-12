Die fünf beliebtesten Kanzleien Maklerbüros setzen auf Hilfe von Rechtsanwälten

Wie in den beiden Jahren zuvor nannten die Befragten die Kanzlei Michaelis mit Abstand am häufigsten (39 Prozent) als Dienstleister bei Rechtsfragen oder Rechtsstreitigkeiten. Rang 2 belegt Rechtsanwalt Norman Wirth (28 Prozent) vor dem Verband Deutscher Versicherungs-Makler (VDVM), der auf 14 Prozent kommt. Rang 4 belegt die Kanzlei Sandkühler & Schirmer, Platz 5 geht an Blanke, Meier, Evers.Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Rahmen des „Makler-Absatzbarometers“, für das der Marktforscher You Gov bundesweit 212 unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler befragte.