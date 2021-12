Gewinner Sauren Golden Award in der KategorieHendrik Leber verfolgt im Anlageuniversum Aktien Global eine strikt wertorientierte Anlagephilosophie. Bei der Suche nach Aktien unterbewerteter Unternehmen nutzt er diverse Daten- und Informationsquellen. Anlageideen werden innerhalb klassischer und moderner, selbstentwickelter Value-Strategien generiert. Dabei ist Leber ständig bestrebt, seine Selektionsverfahren weiterzuentwickeln und um neue Aspekte zu erweitern.Die vorselektierten Unternehmen werden von Leber und seinen Mitarbeitern vor Aufnahme in das Portfolio einem detaillierten Studium der Bilanzen und Geschäftsberichte unterzogen. Mit dem von ihm initiierten Acatis Aktien Global Fonds UI (WKN: 978174) erzielte Leber seit Auflegung im Jahr 1997 einen beeindruckenden Mehrwert gegenüber dem Weltaktienindex.Leber überzeugte in einer Vielzahl von Gesprächen mit seinen in die Entwicklung der Selektionsverfahren einfließenden Gedanken und konnte die einzelnen Anlageideen detailliert begründen.