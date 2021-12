Die griechische Tragödie – erster Akt erfolgreich absolviert

Die Sorge der Märkte betraf insbesondere die Glaubwürdigkeit der notwendigen wirtschaftlichen Maßnahmen. Das vorherige Paket hatte nicht überzeugen können, denn die Reduzierung des finanzpolitischen Defizits basierte auf unrealistischen Wachstumsschätzungen für die griechische Wirtschaft. Nun sollten die richtigen Schritte für die Konsolidierung, den wirtschaftlichen Ausgleich und die finanzpolitische Straffung in die Wege geleitet worden sein.Ich denke, wir haben gerade das Ende des ersten Aktes der 'griechischen Tragödie' beobachtet. Die Märkte dürften wieder Spielraum für eine neue Rallye erhalten, weil die schlimmsten Sorgen zerstreut sind. Allerdings wirft der zweite Akt des Dramas bereits seine Schatten voraus – die Märkte beginnen sich nun über andere Peripherieländer Sorgen zu machen. Denn sowohl Spanien als auch Portugal sind bereits unter scharfer Beobachtung der Märkte, wobei beide Regierungen bereits an finanzwirtschaftlichen Programmen arbeiten. Und auch Großbritannien kämpft schwer mit den Folgen der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Den Ausgang werden wir allerdings erst später – vielleicht erst einige Jahre später – erleben, wenn die politischen Kosten der wirtschaftlichen Einschnitte eingefordert werden, die jetzt die die Mitgliedschaft im europäischen Projekt sicherstellen.Der aktuelle Aufwärtstrend der Aktienmärkte wird auch von positiven Indikatoren und Daten unterstützt. So haben verschiedene Einkaufsmanager-Indizes in USA und Europa positiv überrascht. Außerdem behalten die Europäische Zentralbank ebenso wie die Bank of England ihre Politik der quantitativen Lockerung bislang bei. Wir sind positiv, dass dieses hoffnungsvolle Marktumfeld noch eine Weile anhält. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Zentralbanken die Geldmarktkonditionen in nächster Zukunft straffen werden. Dies sollte die Märkte weiterhin mit Liquidität versorgen.Weitere Informationen und Argumente finden Sie unter www.weloveeu.de