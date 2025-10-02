Die 10 größten aktiven ETFs im Performance-Check
- Invesco Global Active ESG Equity ETF Seite 1
- JPM Global EM Research Enhanced Index Equity Active ETF Seite 2
- JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ETF Seite 3
- Pimco Euro Short Maturity ETF Seite 4
- JPM EUR Ultra-Short Income Active ETF Seite 5
- Pimco US Dollar Short Maturity ETF Seite 6
- Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ETF Seite 7
- JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active ETF Seite 8
- JPM Global Research Enhanced Index Equity Active ETF Seite 9
- JPM US Research Enhanced Index Equity Active ETF Seite 10
Aktive ETFs gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Investmentlandschaft. Sie vereinen die Flexibilität und Expertise aktiven Managements mit der Kosteneffizienz und Transparenz von ETFs. Doch welche dieser Hybridprodukte haben es geschafft, die Gunst der Anleger zu gewinnen und massive Volumina anzuziehen? Wir präsentieren die zehn größten aktiven ETFs in Europa, basierend auf den aktuellen Daten von Scope, und werfen einen genauen Blick auf ihre Performance.
Die Top 10 im Überblick
10. Invesco Global Active ESG Equity ETF
Mit einem Volumen von 1,232 Milliarden Euro belegt dieser Fonds den zehnten Platz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Industrieländern weltweit, zusätzlich sind ESG-Kriterien Teil des Auswahlprozesses. Die herausgefilterten Aktien werden anschließend mit einem quantitativen Anlagemodell nach den Faktoren Wert, Qualität und Dynamik bewertet.
Die Einjahresperformance liegt laut Scope bei 8,59 Prozent, während die Strategie über drei Jahre eine jährliche Rendite von 15,33 Prozent erzielte. Über fünf Jahre waren es 15,28 Prozent p.a. Damit führt der aktive ETF das Performance-Ranking der Top Ten über drei und fünf Jahre an – liegt aber nur knapp vor dem volumenstärksten Produkt.
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 30.07.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management
- ISIN: IE00BJQRDN15
- Performance YTD: 3,59%
- Sum. lfd. Kosten: 0,39%
- Volatilität 1 Jahr: 15,45%