Von Europa-ETFs bis zu Geldmarkt-Riesen: Wir zeigen die zehn größten aktiven ETFs in Europa, analysieren ihre Strategien und zeigen ihre Performance über 1, 3 und 5 Jahre.

Aktive ETFs gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Investmentlandschaft. Sie vereinen die Flexibilität und Expertise aktiven Managements mit der Kosteneffizienz und Transparenz von ETFs. Doch welche dieser Hybridprodukte haben es geschafft, die Gunst der Anleger zu gewinnen und massive Volumina anzuziehen? Wir präsentieren die zehn größten aktiven ETFs in Europa, basierend auf den aktuellen Daten von Scope, und werfen einen genauen Blick auf ihre Performance.

Die Top 10 im Überblick

10. Invesco Global Active ESG Equity ETF

Mit einem Volumen von 1,232 Milliarden Euro belegt dieser Fonds den zehnten Platz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Industrieländern weltweit, zusätzlich sind ESG-Kriterien Teil des Auswahlprozesses. Die herausgefilterten Aktien werden anschließend mit einem quantitativen Anlagemodell nach den Faktoren Wert, Qualität und Dynamik bewertet.

Die Einjahresperformance liegt laut Scope bei 8,59 Prozent, während die Strategie über drei Jahre eine jährliche Rendite von 15,33 Prozent erzielte. Über fünf Jahre waren es 15,28 Prozent p.a. Damit führt der aktive ETF das Performance-Ranking der Top Ten über drei und fünf Jahre an – liegt aber nur knapp vor dem volumenstärksten Produkt.