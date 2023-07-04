Was sind die größten ETF- und Fondsmarken der Welt? Das hat das Online-Portal Visual Capitalist analysiert. Wir zeigen die Top-10.

Das weltweite Nettovermögen der Investmentfonds- und ETF-Anbieter erreichte im vergangenen Jahr 38 Billionen US-Dollar. Doch trotz dieser Größe dominiert eine vergleichsweise kleine Anzahl von Marken die Branche. Das zeigt eine Analyse des Online-Portals Visual Capitalist.

Die Analysten erstellten ein Ranking, der größten Fondsmarken und ihrer Wachstumsraten im Jahr 2022, basierend auf Daten des Analysehauses Morningstar. Die organische Wachstumsrate misst dabei die Veränderung der Nettoströme und spiegelt das Wachstum im Zusammenhang mit Marketingmaßnahmen wider, jedoch nicht die Marktperformance der Fonds des Anbieters.

Zwei Schwergewichte unter den Fonds- und ETF-Marken

Die Untersuchung zeigt: Vanguard und iShares beherrschen das Ranking und machen zusammen 25 Prozent des weltweiten Nettovermögens von Investmentfonds und ETFs aus. Beide Marken verzeichneten Nettomittelzuflüsse, wobei die Wachstumsrate bei iShares deutlich höher lag. iShares sammelte im untersuchten Zeitraum 222 Milliarden US-Dollar ein, mehr als doppelt so viel wie die 101 Milliarden Dollar, die Vanguard verbuchen konnte.

State Street, die fünftgrößte Fondsmarke, verzeichnete ebenfalls Nettomittelzuflüsse. Das Unternehmen verwaltet den SPDR S&P 500, der zu den größten ETFs der Welt zählt.

Die kleinsten der großen Akteure – T. Rowe Price und Franklin Templeton – verzeichneten hingegen bereits im zweiten Jahr in Folge Nettoabflüsse. Beide Unternehmen konzentrieren sich auf aktives Fondsmanagement, eine Strategie, die darauf abzielt, den allgemeinen Markt durch die Entscheidungen von Investmentmanagern zu übertreffen.

ETFs auf der Überholspur

Die Abnahme der Marken, die auf aktives Management setzen, spiegelt einen breiteren Trend in der Branche wider, so die Studienautoren. Im Jahr 2022 bevorzugten Anleger passive Fonds und ETFs im Vergleich zu Investmentfonds und aktiven Fonds.



Fondstyp



Zuflüsse (+) oder Abflüsse (-) im Jahr 2022 Publikumsfonds -1,3 Billionen US-Dollar Aktiv verwaltete Fonds -349 Milliarden US-Dollar ETFs +754 Milliarden US-Dollar Indexierte (passive) Fonds +348 Milliarden US-Dollar

Quelle: Visual Capitalist, Morningstar

Die Veränderung am Markt könnte laut der Analysten auf höhere Gebühren und die langfristig schlechte Performance einiger aktiver Fonds zurückzuführen sein. Der Anteil passiver Fonds am weltweiten Vermögen liege mittlerweile bei 38 Prozent, zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es noch 19 Prozent.

Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Kostenquote eines aktiv verwalteten Aktienfonds 0,66 Prozent, während ein Indexaktienfonds durchschnittlich nur 0,05 Prozent kostete, so die Analysten.

Platz 10: Franklin Templeton 1 / 10 Logo von Franklin Templeton auf einem Smartphone. Bildquelle: Imago Images / Zoonar