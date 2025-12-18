Das sind die größten Finfluencer Deutschlands
Die Finanzwelt in den sozialen Medien wächst rasant: Immer mehr Finfluencer erklären Börse, Investments, Steuern oder Immobilien auf Instagram, Tiktok, Youtube und Co. In unserem Ranking der größten Finfluencer Deutschlands haben wir die bekanntesten Persönlichkeiten nach Reichweite über alle Plattformen zusammengestellt.
Dabei gilt: Die Influencer genießen zwar große Aufmerksamkeit, stehen aber immer wieder in der Kritik – sei es wegen Marketingmethoden, umstrittener Anlageempfehlungen oder überzogener Versprechen. Ein Beispiel dafür ist Immo Tommy, der wegen seiner Immobilien-Tipps und seines Vermittlungsnetzwerks im vergangenen Jahr stark kritisiert wurde.
Stand der Daten: 17. Dezember 2025
13 .Natascha Wegelin (Madame Moneypenny)
Madame Moneypenny ist ein Finanzprojekt von Natascha Wegelin, das sich vorwiegend an Frauen richtet. Über den Podcast „Own it. Der Female Finance Podcast“, Instagram und Youtube werden Themen wie Finanzen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge behandelt. Ein Schwerpunkt liegt auf finanzieller Eigenverantwortung und Unabhängigkeit.
Instagram: 292.000
Youtube: 30.800
Tik Tok: -
Gesamt: 322.800 Follower