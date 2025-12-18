Wer Anlageempfehlungen via Social-Media sucht, findet zahlreiche Kanäle. Doch wer sind die größten Finfluencer Deutschlands? Wir stellen Sie vor.

Finfluencer stehen immer wieder in der Kritik.

Die Finanzwelt in den sozialen Medien wächst rasant: Immer mehr Finfluencer erklären Börse, Investments, Steuern oder Immobilien auf Instagram, Tiktok, Youtube und Co. In unserem Ranking der größten Finfluencer Deutschlands haben wir die bekanntesten Persönlichkeiten nach Reichweite über alle Plattformen zusammengestellt.

Dabei gilt: Die Influencer genießen zwar große Aufmerksamkeit, stehen aber immer wieder in der Kritik – sei es wegen Marketingmethoden, umstrittener Anlageempfehlungen oder überzogener Versprechen. Ein Beispiel dafür ist Immo Tommy, der wegen seiner Immobilien-Tipps und seines Vermittlungsnetzwerks im vergangenen Jahr stark kritisiert wurde.

Stand der Daten: 17. Dezember 2025

13 .Natascha Wegelin (Madame Moneypenny)

Madame Moneypenny ist ein Finanzprojekt von Natascha Wegelin, das sich vorwiegend an Frauen richtet. Über den Podcast „Own it. Der Female Finance Podcast“, Instagram und Youtube werden Themen wie Finanzen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge behandelt. Ein Schwerpunkt liegt auf finanzieller Eigenverantwortung und Unabhängigkeit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Instagram: 292.000

Youtube: 30.800

Tik Tok: -

Gesamt: 322.800 Follower