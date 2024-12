in Finanzboulevard

Während Tech-Milliardäre dank KI-Boom Hunderte Milliarden Dollar gewannen, verloren Europas Luxus-Titanen massiv an Vermögen. Das sind die Auf- und Abstiege des Jahres.

Einige gewannen viele Milliarden dazu, andere Unternehmens-Chefs hatten 2024 zu kämpfen und mussten Vermögensverluste in Milliardenhöhe hinnehmen | Foto: Imago Images / Collage: DAS INVESTMENT

Es war das Jahr der extremen Gegensätze an den Finanzmärkten: Während die Tech-Giganten dank KI-Euphorie und Börsenhausse neue Rekorde feierten, erlebten die Luxus-Titanen ihr Waterloo. Am Ende des Jahres steht eine gigantische Umverteilung von Vermögen – die einen haben Hunderte Milliarden hinzugewonnen, die anderen mussten schmerzhafte Verluste verkraften. Eine Bilanz in Bildern.

Die größten Gewinner - P latz 5: Jeff Bezos

Jeff Bezos bei einem Dinner Anfang 2024 © Imago Images / ABACAPRESS

Vermögenszuwachs 2024: +66,1 Milliarden US-Dollar

Der Amazon-Gründer steigerte sein Vermögen laut Bloomberg Billionaires Index auf 243 Milliarden US-Dollar (Stand: 29. Dezember 2024). Nach schwierigen Jahren erholte sich der E-Commerce-Riese deutlich und profitierte besonders vom Cloud-Computing-Geschäft. Die Amazon-Aktie legte seit Jahresbeginn mehr als 45 Prozent zu. Bezos, der noch immer rund 9 Prozent der Anteile hält, wurde auch durch die Rally nach dem Trump-Wahlsieg beflügelt.