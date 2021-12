Die größten Hedge-Fonds-Gesellschaften Europas

Das weltweit von Hedge-Fonds verwaltete Kapitalvolumen beträgt mittlerweile über 2 Billionen US-Dollar. Die Branche steht wie kaum eine andere in der Finanzwelt für Verschwiegenheit und Intransparenz."The Hedgefund Journal" bringt etwas Licht ins Dunkel: In seinem jährlichen Report "Europe50", der 2011 bereits zu sechsten Mal erscheint, stellt das Magazin in Zusammenarbeit mit Newedge Prime Brokerage die 50 größten Hedge-Fonds-Unternehmen, bezogen auf die Höhe des von ihnen verwalteten Kapitals, vor.AUM 34,1 Milliarden DollarMan AHL Diversified PLCStart: 29. Februar 1996AUM 2,5 Milliarden DollarNomura Global TrendStart: 27. April 2011AUM: 2,3 Milliarden DollarMAN AHL Diversified FuturesStart: 12. Mai 1998AUM: 1,1 Milliarden DollarGLG European Alpha AlternativesStart: 22. Juni 2009AUM: 1,1 Milliarden DollarGLG Market NeutralStart: 15. Januar 1998AUM: 1 Milliarde DollarAUM. 34 Miliarden DollarUK Emerging Companies Hedge FundStart: nicht veröffentlichtAUM: nicht veöffentlichtUK Equity Hedge FundStart: nicht veröffentlichtAUM: nicht veöffentlichtEuropean Opportunities Hedge FundStart: nicht veröffentlichtAUM: nicht veöffentlichtAUM: 32,1 MilliardenBrevan Howard Master Fund LimitedStart: 2003AUM 24,2 Milliarden DollarBrevan Howard Emerging Markets Strategies Master Fund LimitedStart: 2007AUM 2,4 Milliarden DollarBrevan Howard Credit Catalysts Master Fund LimitedStart: 2009AUM 1,8 Milliarden DollarAUM: 26,8 Milliarden DollarBlueCrest Capital InternationalStart: nicht veröffentlichtAUM: nicht veöffentlichtBlueTrendStart: nicht veröffentlichtAUM: nicht veöffentlichtBlueCrest AllBlueStart: nicht veröffentlichtAUM: nicht veöffentlichtAUM: 22,4 Milliarden DollarWinton Futures FundStart: Oktober 1997AUM 7.8 Milliarden DollarWinton Evolution FundStart: September 2005AUM 112 Millionen DollarWinton Octo FundStart November 2009AUM 107 Millionen DollarAUM: 15,2 Milliarden DollarAbsolute Return Bond StrategiesStart: 30. April 2004AUM 10,9 Milliarden DollarGAM Global Rates & Discretionary FX StrategyStart: 2. Januar 2004AUM 2,1 Milliarden DollarGAMut InvestmentsStart: 2. Julie 1987AUM 711.1 Millionen DollarAUM: 14,7 Milliarden DollarLansdowne UK Equity FundStart: 1. August 2011AUM. 8,8 Milliarden DollarLansdowne Global Financials FundStart: 1. Juli 2008AUM 2,8 Milliarden DollarLansdowne European Equity FundStart: 1. November 2002AUM 1,2 Milliarden DollarAUM: 14,7 Milliarden DollarLynxStart: 1. Mai 2000AUM 4,5 Milliarden DollarNektarStart: 1. Januar 1998AUM 3,3 Milliarden DollarZenitStart 1. Juli 1996AUM. 1,7 Milliarden DollarAUM: 12,9 Milliarden DollarGlobal Absolute Return Strategies FundStart: nicht veröffentlichtAUM (geschätzt): 11,6 Milliarden DollarAUM: 10,3 Milliarden DollarDiversified Trend ProgramStart: nicht bekannt Not disclosedAUM 10,2 Milliarden DollarEquity Trend ProgramStart: nicht bekanntAUM 80 Millionen DollarBloomberg liefert den weltweiten Vergleich: