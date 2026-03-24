Welche Probleme Fusionen und Übernahmen im Versicherungsmarkt Maklern bringen und welche positiven Seiten solche Zusammenschlüsse haben, hat eine Studie untersucht.

Wie bewerten die Makler die zunehmende Konsolidierung auf dem Versicherungsmarkt? Dieser Frage ging eine aktuelle Studie nach.

Der deutsche Versicherungsmarkt befindet sich im Umbruch. Die Übernahme der Nürnberger Versicherung durch die Vienna Insurance Group (VIG) für 120 Euro je Aktie wurde im Oktober 2025 besiegelt, die Fusion von Baloise und Helvetia zur Helvetia Baloise vollzog sich Anfang Dezember 2025 – und die Barmenia Gothaer arbeitet weiter an der Integration nach ihrem Zusammenschluss.

Doch wie bewerten die Makler die Konsolidierung auf dem Versicherungsmarkt? Welche Folgen von Fusionen und Übernahmen machen ihnen die meisten Probleme? Und wo sehen sie positive Aspekte? Diesen und anderen Fragen widmet sich die BBG Betriebsberatung, die Fusionen und Übernahmen zum Sonderthema ihrer aktuellen „Asscompact Trends-Studie I/2026“ gemacht hat. Dabei wurden 256 unabhängige Versicherungs- und Finanzvermittler befragt.

Fusionen und Übernahmen im Versicherungsmarkt sind aus Maklersicht mit Herausforderungen verbunden – und eine positive Grundhaltung dazu ist die Ausnahme, so das Studienergebnis. Rund 32 Prozent der befragten Makler beurteilen Fusionen und Übernahmen von Versicherungsunternehmen als negativ, während lediglich 20 Prozent eine positive Einschätzung äußern. Die größte Gruppe – 48 Prozent – verhält sich neutral.

Dennoch geht die überwiegende Mehrheit davon aus, dass die Konsolidierung anhält: 93 Prozent der Makler halten weitere Fusionen und Übernahmen in den kommenden drei Jahren für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. Auf diese Entwicklung fühlen sich 43 Prozent der Befragten gut vorbereitet.

Unklare Zuständigkeiten als größtes Problem

Als größte Herausforderung bei Fusionen und Übernahmen sehen die Makler die Unklarheit über künftige Ansprechpartner oder Vertriebsstrukturen – 76 Prozent nennen diesen Punkt. Es folgen Anpassungen oder der Wegfall bestehender Produkte (51 Prozent) sowie die erhöhte Komplexität durch die Zusammenlegung von IT-Systemen (48 Prozent).

Vergleichsweise wenig Sorgen bereiten den Maklern Veränderungen der Courtage- oder Provisionsmodelle: Nur 31 Prozent sehen darin eine wesentliche Herausforderung.

Bildquelle: Asscompact Trends I/2026

Als potenzielle Chancen erkennen die Befragten vor allem die größere finanzielle Stabilität des fusionierten Unternehmens (73 Prozent), verbesserte Technologie und modernere Prozesse (44 Prozent) sowie eine stärkere Marktposition gegenüber Großschäden und Rückversicherern (44 Prozent).

Wirtschaftliche Auswirkungen vor allem bei Verwaltung und Beratung

Den größten wirtschaftlichen Einfluss hatten vergangene Fusionen und Übernahmen nach Angaben der Makler auf den Verwaltungsaufwand in Form von Zeit und Personal (52 Prozent) sowie auf den Beratungsaufwand gegenüber Kunden (41 Prozent). Kaum spürbar waren die Auswirkungen hingegen auf die Stornoentwicklung (7 Prozent), Bestandsprovisionen und Courtage (12 Prozent) sowie auf das Abschlussvolumen (12 Prozent).

Bei gut einem Drittel der befragten Makler (35 Prozent) ist die Beratungszeit pro Kunde infolge von Fusionen oder Übernahmen gestiegen. Auf die angebotenen Produktsparten hatten M&A-Aktivitäten bei der großen Mehrheit (92 Prozent) hingegen keine Auswirkungen.

Service und Erreichbarkeit leiden

In der praktischen Erfahrung der Makler schlagen sich Fusionen und Übernahmen vor allem negativ im Tagesgeschäft nieder. Am häufigsten beklagen die Befragten unklare Zuständigkeiten (45 Prozent berichten, diesen Effekt oft oder sehr oft erlebt zu haben), Verzögerungen bei der Vertragsbearbeitung (40 Prozent) und bei Prozessen generell (39 Prozent). Auch IT-Systemprobleme (38 Prozent) und schlechtere Erreichbarkeit (34 Prozent) zählen zu den häufig genannten Folgen.

Bildquelle: Asscompact Trends I/2026

Entsprechend fällt die Bewertung der Kommunikation der Versicherer während einer Fusion oder Übernahme verhalten aus: Nur 22 Prozent der Makler bewerten sie als gut oder sehr gut, 27 Prozent urteilen darüber negativ. Als besonders intransparent gelten die Kommunikation zu Erreichbarkeit und Verantwortlichkeiten (66 Prozent), Informationen zu Produktanpassungen (52 Prozent) sowie der Migrationsstatus und Zeitplan (52 Prozent).

Loyalität sinkt, Neugeschäft gefährdet

Die Erfahrungen mit Zusammenschlüssen von Unternehmen hinterlassen Spuren in der Makler-Versicherer-Beziehung: Bei 32 Prozent der Befragten hat die Loyalität gegenüber dem fusionierten oder übernommenen Versicherer abgenommen. Zudem gibt rund jeder vierte Makler (24 Prozent) an, dass er sein Neugeschäft mit dem betreffenden Versicherer nach einer Fusion oder Übernahme wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich reduzieren würde.

Bis zentrale Prozesse nach einer Fusion wieder stabil laufen, dauert es aus Sicht der Makler in der Regel länger als sechs Monate – das sagen 28 Prozent der Befragten. Weitere 14 Prozent geben an, dass die Stabilisierung bis heute andauere.

Kunden fragen vor allem nach Preis und Stabilität

Aus Kundenperspektive sind nach Maklermeinung die häufigsten Sorgen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen die Preis- und Beitragsentwicklung (58 Prozent), die Stabilität des Versicherers (44 Prozent) sowie der Leistungsumfang der Produkte (37 Prozent). Fragen nach dem künftigen Ansprechpartner spielen mit 16 Prozent eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Insgesamt reagieren Kunden laut Maklerangaben überwiegend neutral auf die Mitteilung einer Fusion oder Übernahme (68 Prozent).