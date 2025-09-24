Die Ratingagentur Scope hat mehrere Aktienfonds in den vergangenen Monaten empfindlich zurückgestuft. Besonders Growth- und Europa-Strategien traf es schwer.

Scope-Analyse Die größten Rating-Verlierer: Diese 10 Aktienfonds stürzten deutlich ab

Die Ratingagentur Scope hat mehreren Aktienfonds in den vergangenen Monaten ein deutliches Downgrade verpasst.

Die Fondsrating-Agentur Scope hat in einer aktuellen Analyse die rund 5.800 in Deutschland verfügbaren Aktienfonds unter die Lupe genommen. Dabei haben die Analysten Fonds herausgefiltert, die in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 besonders große Bewertungssprünge gemacht haben.

Während einige Fonds in dem Zeitraum deutliche Rating-Verbesserungen erzielten, stürzten andere in ihrer Bewertung dramatisch ab – „ein Spiegelbild der veränderten Marktbedingungen“, wie Scope einräumt.

Um als Fonds ein Spitzenrating zu erhalten, sind für die Scope-Analysten drei Faktoren entscheidend: eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance, ein klar definierter Investmentprozess und die Fähigkeit, über verschiedene Marktphasen hinweg verlässlich Ergebnisse zu liefern. Genau hier haperte es bei den Verlierern.

Einige Entwicklungen wirkten sich laut Scope besonders negativ auf die jüngsten Rating-Verlierer aus: die Schwäche von Growth-Aktien - die Anleger zugunsten von Value-Titeln zunehmend mieden -, die anhaltende Schwäche europäischer Immobilienaktien, schlecht laufende Nebenwerte und die Underperformance defensiver Nachhaltigkeitsstrategien.

Hart traf es vor allem konzentrierte Wachstumsstrategien und spezialisierte Immobilienfonds. Scope identifizierte zehn Aktienfonds, die binnen eines Jahres die stärksten Rating-Rückgänge verzeichneten.

Auf den folgenden Seiten stellen wir zehn zunächst mit A oder B bewertete Fonds vor, die Scope in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 deutlich zurückstufte.

Quelle Rating: Scope Fund Analysis; Stand: 31. Juli 2025

Quelle Fondsdaten: FWW; Stand: 23. September 2025