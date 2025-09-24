Diese 10 Aktienfonds stürzten bei Scope zuletzt deutlich ab
- Ratingsprung nach unten Seite 1
- KBC Equity North American Continent Seite 2
- Ökoworld Growing Markets 2.0 Seite 3
- Comgest Growth Europe ex UK Seite 4
- CT (Lux) Global Smaller Companies Seite 5
- Finaltis Funds Europe Selection Seite 6
- Carmignac Portfolio Grande Europe S Seite 7
- Comgest Growth Europe Seite 8
- DPAM B Equities Europe Sustainable Seite 9
- Comgest Growth Europe Seite 10
- Axa WF Europe Real Estate Seite 11
Die Fondsrating-Agentur Scope hat in einer aktuellen Analyse die rund 5.800 in Deutschland verfügbaren Aktienfonds unter die Lupe genommen. Dabei haben die Analysten Fonds herausgefiltert, die in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 besonders große Bewertungssprünge gemacht haben.
Während einige Fonds in dem Zeitraum deutliche Rating-Verbesserungen erzielten, stürzten andere in ihrer Bewertung dramatisch ab – „ein Spiegelbild der veränderten Marktbedingungen“, wie Scope einräumt.
Um als Fonds ein Spitzenrating zu erhalten, sind für die Scope-Analysten drei Faktoren entscheidend: eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance, ein klar definierter Investmentprozess und die Fähigkeit, über verschiedene Marktphasen hinweg verlässlich Ergebnisse zu liefern. Genau hier haperte es bei den Verlierern.
Einige Entwicklungen wirkten sich laut Scope besonders negativ auf die jüngsten Rating-Verlierer aus: die Schwäche von Growth-Aktien - die Anleger zugunsten von Value-Titeln zunehmend mieden -, die anhaltende Schwäche europäischer Immobilienaktien, schlecht laufende Nebenwerte und die Underperformance defensiver Nachhaltigkeitsstrategien.
Hart traf es vor allem konzentrierte Wachstumsstrategien und spezialisierte Immobilienfonds. Scope identifizierte zehn Aktienfonds, die binnen eines Jahres die stärksten Rating-Rückgänge verzeichneten.
Auf den folgenden Seiten stellen wir zehn zunächst mit A oder B bewertete Fonds vor, die Scope in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2025 deutlich zurückstufte.
Quelle Rating: Scope Fund Analysis; Stand: 31. Juli 2025
Quelle Fondsdaten: FWW; Stand: 23. September 2025